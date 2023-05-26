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اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقر سعر زيت صويا المكرر، اليوم الجمعة 26-5-2023، عند 56.000 جنيه للطن، وذلك بعد تراجع الأسعار بإجمالي 2000 جنيه، وسجلت أسعار زيت عباد الشمس المكرر 53.000 جنيه للطن.

 

سعر طن زيت الذرة الخام

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، ليصل إلى 46.000 جنيه للطن، وظلت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 54.000 جنيه للطن وسجل سعر طن زيت الأولين  55.000 جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم 

وسجل سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، ويبلغ سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر نحو 70 جنيهًا، وسجل زيت عباد 2.25 لتر عند 125 جنيهًا.

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وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن سلعة الزيت من أهم السلع الأساسية التي عانت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وأكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من سلعة الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع وزراة الزراعة على زراعة 150 ألف فدان في فول الصويا،  وحوالي 100 ألف فدان من عباد الشمس في الأراضي الجديدة.

وأوضح إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كافة شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين.

وفي سياق آخر، توقع يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض  أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة.

أسباب انخفاض أسعار الزيوت

وأرجع «كاسب» توقعاته في انخفاض أسعار الزيوت، إلى قلة الطلب مع كثرة المعروض من الزيت، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 8 آلاف جنيه في الطن، بعد أن بلغ سعر طن الزيت في أول شهر رمضان الماضي نحو 64 ألف جنيه، تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى 56 ألف جنيه.

 

سعر زجاجة الزيت

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن زجاجة الزيت تراجعت من أسعار تراوحت بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا إلى أسعار تبدأ من 55 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

 

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