رشوان: بيان مركز التسوية والتحكيم استند إلى قانون 94.. واللجوء إليه حاليا ليس إلزاميا

قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن بيان اللجنة الأولمبية، يؤكد أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعمل في النزاعات الرياضية على القانون الصادر سنة 1994.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مركز التسوية سيعمل وفقًا للقانون القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، والمركز لن يعمل وفقًا لقانون الرياضة الأخير".

وواصل: "بيان اللجنة الأوليمبية يؤكد ان مركز التسوية مكتسب الشرعية القانونية من قانون 94، وأصبح اللجوء إليه عدم إلزامي، عكس ما ورد في قانون الرياضة".

-إعلانات-

وأكمل: "هناك بعض المراكز التحكيمية المعتدة، ومركز التسوية معتمد على ضوء القانون السابق، وهو مكتسب شرعية إنشائه وفقًا لأحد المواد الخاصة بقانون الرياضة".

وأوضح رشوان: "مركز التسوية يريد أن يلفت الأنظار أنه موجود ويمارس عمله، لكن اللجوء إليه في الوقت الراهن يكون باتفاق الطرفين، أما على قانون الرياضة واللائحة السابقة كان اللجوء إليه إجباريا في بعض القضايا".

وزاد: "حال اللجوء إلى مركز التسوية في الوقت الحالي يستلزم موافقة الطرفين المتنازعين حول أي قضية رياضية، وهو أمر صعب تمامًا".

وأضاف: "مركز التحكيم سيواصل عمله بالقانون الجديد، لحين صدور لائحته من مجلس النواب، واللجوء إليه في الوقت الحالي ليس إلزامًا للأطراف الرياضية المتنازعة".

وحول تراجع الأهلي عن مقاضاة اتحاد الكرة، قال: "قد يكون حدث تفاهم أو اتفاق بين الطرفين، بالتأكيد محمود الخطيب رئيس النادي والمستشار محمد عثمان لديهم تكتيك أو خطة معينة، ولا صحة مطلقا لوجود أي عقوبات سيتم توقيعها ضد النادي بسبب اللجوء للقضاء المدني".

وأتم: "الأهلي حقق ما أراد وشارك كهربا بشكل طبيعي، وقضية الأهلي مع لجنة الانضباط شأن داخلي وليس للفيفا حق التدخل في الأزمة".

وعلى صعيد آخر كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد محمود كهربا والتي تقضي بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، ستظل قائمة على الرغم من قرار النادي الأهلي بسحب الدعوى المقدمة منه أمام القضاء الإداري، بعدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وبالتالي بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات.

الأهلي يطعن أمام التظلمات

أضاف المصدر، أن الأهلي كان تقدم بطعن أمام لجنة الاستئناف “التظلمات” على قرار لجنة الانضباط بإيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، مشيرا إلى أن شكوى الأهلى منظورة الآن أمام لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وأصبحت هي المسؤولة عن هذا الملف وهي صاحبة القرار النهائي سواء بإلغاء العقوبة أو تخفيفها أو تأييدها.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي ستجتمع قريبًا للفصل في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد عقوبة كهربا.

الأهلي يكشف أسباب ترك الخصومة ضد الانضباط

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف ناديه من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط، مؤكدًا تراجعه عن شكوى لجنة الانضباط.

وقال محمد عثمان في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال فيه: "استجابة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يؤكد فيه التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

تحقيق مطالب الأهلي

وأضاف المستشار القانوني للأهلي: “قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، وتأكيد أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام”.