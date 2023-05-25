أخبار مصر اليوم، قرارات عاجلة من وزير التعليم استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.. أزمة تواجه الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قرارات عاجلة من وزير التعليم استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (٢٢) بتاريخ ٢٥ / ٥ /٢٠٢٣، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

-إعلانات-

أزمة تواجه الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية فتح باب القبول للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، طبقا لقرار مجلس الوزراء ومجلس الجامعات الخاصة، حيث تم السماح لهم بالتقديم مباشرة للجامعات الخاصة والاهلية، حيث استقبل الجامعات المئات من الطلاب العائدين وتم تسديد الرسوم المطلوبة من كل جامعة على أن يتم بدء الدراسة لهم مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

التموين: 10 كيلو ردة حافزا إضافيا للمزارعين عند توريد إردب القمح

قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية:"تم توريد 2.7 مليون طن قمح من المحصول المحلي حتي الاَن ولا نزال في منتصف الموسم".

غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر) والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة.

نقيب البيطريين يخاطب الرئاسة والبرلمان بالتعجيل في تعيين أطباء جدد

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كل من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات علي مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء.

طقس الجمعة، خريطة سقوط الأمطار الرعدية وتحذير من الرمال والأتربة في هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.

المتحف المصري بالتحرير يعرض وصفات المصري القديم لطهي الطعام

عرضت الصفحة الرسمية لـ المتحف المصري بالتحرير، معلومات عن وصفات طهي الطعام والتوابل التي كان يستخدمها المصري القديم في إعداد الطعام.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،