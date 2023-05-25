الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض وصفات المصري القديم لطهي الطعام

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

عرضت الصفحة الرسمية لـ المتحف المصري بالتحرير، معلومات عن وصفات طهي الطعام والتوابل التي كان يستخدمها المصري القديم في إعداد الطعام.

 


وعرف المصري القديم بالبساطة في إعداد الطعام، وعدم خلط العديد من المواد الغذائية في الطهي، وبساطه التوابل المستخدمة، حيث أستخدام المصري نفس المواد الغذائية التي تزرع في المنطقة على مر العصور التاريخية، وقد احتفظ الطعام المصري بملامح الطريقة القديمة المتوارثة في طهي الطعام وإعداد الخبز.

 

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المتحف المصري بالتحرير

وكان الخبز يُشكل أهم الأجزاء في الطعام اليومي للمصري القديم، كما تدجن الماشية والأغنام والماعز بالأضافة إلى البط والحمام والأوز.


وأعتمد تنوع الأطعمة في الولائم على مكانة وثراء الشخص الداعي لتلك المأدبة، وتتنوع المواد التي تصنع منها الموائد من الذهب الناصع والمرمر والزجاج لدى النخبة إلى المواد الفخارية والمعادن لدى العمال، كانت تظهر الملاعق والسكاكين على المائدة ومرفق بعض القطع الآثرية من مجموعة المتحف المصري التى تدل على الطعام المصري القديم.

مواعيد التشغيل الجديدة

وبدأ المتحف المصري بالتحرير، العمل بالمواعيد الجديدة للتشغيل وذلك في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بمد العمل بكل من الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير إلى السابعة مساء.


وقال مسؤولو المتحف المصري بالتحرير إن المتحف يبدأ في استقبال الزائرين يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

 

وأضاف مسؤولو المتحف أن أسعار التذاكر الدخول للزائرين بالمتحف المصريين والعرب تصل إلى 30 جنيهًا و10 جنيهات للطالب، فيما تصل أسعار تذاكر الأجانب إلى 200 جنيه و100 للطالب، علمًا بأن التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مجانًا، ويسمح فقط بدون فلاش، ولكنه يتم منع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول مجانًا للأطفال حتى سن 6 سنوات.

أسعار التذاكر

وقررت وزارة السياحة والآثار مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لمدة ساعتين، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة، ليستقبل المتحف زائريه يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً.


يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتنشيط حركة الزيارة الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية.


أهرامات الجيزة

كما قررت وزارة السياحة والآثار مد مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بدءًا من الأول من مايو 2023 لتستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا القرار جاء بهدف إتاحة الفرصة للزائرين من المصريين والسائحين لزيارة المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة ليلًا خاصة في ضوء حرص زائريهما من مختلف الجنسيات على زيارتهما باعتبارهما من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم إخطار شركات السياحة بمواعيد العمل الجديدة، حتى يتسني لهم وضع برامجهم السياحية طبقا للمواعيد الجديدة.

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