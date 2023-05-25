الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التموين: 10 كيلو ردة حافزا إضافيا للمزارعين عند توريد إردب القمح

توريد أردب القمح،
توريد أردب القمح، فيتو

قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية:"تم توريد 2.7 مليون طن قمح من المحصول المحلي حتي الاَن ولا نزال في منتصف الموسم".
 

إقبال علي توريد القمح

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"هناك إقبال كبير جدا من المزارعين في الوجهين القبلي والبحري علي توريد القمح المحلي".
 

سعر إردب القمح

ولفت إلى أن سعر إردب القمح شهد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه عن العام الماضي، بجانب الحافز الإضافي الذي وجه به وزير التموين بحصول المزارع علي 10 كيلو ردة عند توريد إردب قمح.
 

-إعلانات-

مدير تموين الجيزة لـ فيتو: توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن توريد القمح

ضبط 120 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي أبو قرقاص والمنيا

 

وقالت هالة غريب، مدير التموين بالجيزة: إنه سيتم صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال ٢٤ ساعة من أعمال توريد القمح، مشددة على توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد، تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.

 

وأكدت  أن الإدارة بجميع فريق عملها تواصل جولاتها المرورية على كافة صوامع الذهب الأصفر (القمح) للتأكد من سير عمليات توريد  القمح من المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم يوميا استقبال آلاف من المواطنين لتوريد أطنان من القمح وشرائه منهم مقابل مبالغ مالية يتم دفعها لهم فور توريد القمح منهم.

 

وأكدت أن عملية توريد القمح من المواطنين تتم في سهولة ويسر، وقالت إن الوضع مستقر بدون حدوث أي قلق.

 

وأضافت مديرة مديرية تموين الجيزة لـ"فيتو"، أنه يتم توريد القمح داخل الصوامع لحفظها فور توريدها، مشيرة إلى أنه يتم المرور اليومي على مطاحن، وصوامع وهناجر وبناكر استقبال الاقماح المحلية على مستوى المحافظة من خلال لجان فرز واستلام الأقماح المحلية  بالاشتراك مع مسؤولي إدارة الصيانة والمطاحن  

 

أبرز صوامع القمح في الجيزة

عن أماكن تلقي القمح من المزارعين أوضحت مديرة تموين الجيزة أنه يتم توريد القمح بصوامع بنى سلامة، فيصل، السويحى، إمبابة، الهرم، أوسيم فور فرز القمح وتنقيته لحفظها.

 

حظر نقل القمح

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

 

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

المخزون الاستراتيجي من القمح 

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي من القمح بلغ 5.9 شهر، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري للقمح يصل إلى 800 ألف طن.

 

وأضاف: أما بالنسبة للمخزون الاستراتيجي للزيت فيصل إلى 5 شهور.

 

 

وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى إلى توفير اللحوم من كافة الجهات، والاتفاق مع جيبوتي على ضخ اللحوم، فضلًا عن استمرار تدفق اللحوم من الجانب السوداني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين وزارة التموين سعر أردب القمح أسعار القمح توريد القمح توريد القمح المحلي

مواد متعلقة

مدير تموين الجيزة لـ فيتو: توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن توريد القمح

ضبط 120 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي أبو قرقاص والمنيا

وزير التموين: ارتفاع معدل توريد القمح إلى 2.7 مليون طن

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5.9 مليون طن (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

زد يصطدم بالاتصالات والسكة يواجه القناة في أبرز مباريات القسم الثاني

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية