الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

فعاليات المؤتمر الدولي
فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب، فيتو

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.

 

الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب

ويأتي ذلك بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة  الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر خلال الفترة من 24 - 26 مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

 

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جامعة عين شمس 

في كلمته أكد محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس على دعم الجامعة لقسم جراحة المخ والأعصاب في هذا المؤتمر الدولي الهام، بالإضافة إلى الدعم المتواصل لتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات التي يحتاجها القسم، كما أشاد بهذا التعاون المثمر بين قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والجمعية الشرق أوسطية لجراحات المخ الوظيفية مثنيًا على الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر وأجندته الثرية.

 

كلية طب جامعة عين شمس 

كما أثنى رئيس الجامعة على المستوى العالمي للمؤتمر الذى يقام بحضور أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، ويناقش أحد اكثر التخصصات الدقيقة، مؤكدًا على دعم الجامعة التام للمؤتمر والقسم.

 

كذلك أشاد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ قسم جراحه المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الارتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكدًا على أن الجامعة وكلية الطب دائمًا تواكب كافة التطورات والأحداث العالمية، وأن الكلية تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية المتسارعة.

 

من جانبه أكد  الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر أن اهتمام القسم بإقامة المؤتمر وغيره من الفاعليات يهدف إلى مواكبة التطورات الكبيرة في المجال، إلى جانب عرض أحدث التطورات في مجال جراحه المخ والأعصاب والعمود الفقري على مستوى العالم، مؤكدًا أن القسم يحرص على إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي لتحقيق أقصى استفادة لكافة الجراحين.

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وعبر عن سعادته بالمستوى العالمي الذي يقام عليه المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والذي يضم أكثر من 120 محاضرة في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، ودعا جميع الحضور للمشاركة الفعالة بكافة فعاليات للمؤتمر.

 

والقى  ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب كلمة أشاد فيها بالمؤتمر الذي يناقش كل ما هو جديد في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده، وبحث كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المستحدثة التي بدأ استخدمها مؤخرًا على نطاق واسع بهدف إضافة المزيد لهذا التخصص الهام.

 

كما أوضح وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر أن الفعاليات تضم أكثر من ورشة عمل، حيث بدأت الورش من يوم 21 مايو وحتى موعد بداية المؤتمر وذلك من أجل التدريب العملي لشباب الأطباء تحت إشراف أكبر الأساتذة المتخصصين سواء باستخدام الجثث المجهزة أو النماذج التدريبية المجسمة.

 

الطب في زمن المصريين القدماء

كما حاضر سيم السيسس أستاذ علم المصريات وطبيب المسالك البولية عن بداية الطب في زمن المصريين القدماء وقد اشاد الحضور بهذه المحاضرة.

 

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