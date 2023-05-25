أزمة تواجه الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية فتح باب القبول للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، طبقا لقرار مجلس الوزراء ومجلس الجامعات الخاصة، حيث تم السماح لهم بالتقديم مباشرة للجامعات الخاصة والاهلية، حيث استقبل الجامعات المئات من الطلاب العائدين وتم تسديد الرسوم المطلوبة من كل جامعة على أن يتم بدء الدراسة لهم مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

الطلاب العائدين من السودان



ويواجه بعض الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا حالة من القلق بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية وأن المهلة التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى من منتصف الشهر الجارى هى ثلاث شهور فقط لاستكمال الأوراق، كما انه تم توقيع أولياء الأمور على إقرارات بالجامعات التى حصلوا على موافقة قبول أبنائهم بها باستكمال الأوراق خلال المدة المحددة.

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ويسعى الطلاب العائدون من السودان إلى محاولة التواصل مع جامعتهم لاستكمال الأوراق المطلوبة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها السودان.

قوائم الانتظار



كما أن هناك عددا كبيرا من الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، على قوائم الانتظار بالجامعات الخاصة والأهلية، وأن الترشحات التى ظهرت لبعض الطلاب على موقع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لم يتم قبولها بسبب التزام الجامعات بما تم اعتماده فى بيان الإعلان عن قبول الطلاب العائدين والذى جاء فيه التقدم مباشرة للجامعات الخاصة وليس عن طريق الموقع الالكترونى.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أصدرت ردًا على استفسارات الطلاب، أنه لا يعتد بالسنة التحضيرية في الجامعات غير المعتمدة، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

التحويل للجامعات المصرية

وأكدت الوزارة ردًا على سؤال هل يمكن للطالب الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على إفادة عن وضع جامعته التي يرغب في التحويل منها، مؤكده أن العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات أصبحت من خلال الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وليس من خلال الطلاب، مع امكانية أن يحق للطالب أن يتقدم لكليات الطب المنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية، حيث سيُتاح لهم من الآن التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي للتحويل إلى السنوات الدراسية المُتقدمة، وذلك ردًا علي سؤال وجود العديد من كليات الطب المُنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية والخاصة التي بدأت الدراسة بها منذ عام أو عامين، فإذا كان الطالب يدرس في سنة دراسية أعلى من السنة الدراسية للدفعة الأولى التي ستتخرج في الكلية، هل يحق له الالتحاق بهذه الكلية؟.

وطالبت الوزارة الطلاب الذين لم يسافروا إلى روسيا أو السودان أو أوكرانيا، ولم يبدأوا الدراسة بالسنة الأولى بها، الالتزام بنظام التقدم للجامعات الخاصة والأهلية، الذي يعتمد على نظام القبول المصري الذي يعتمد على الحدود الدنيا في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وكذلك وجود أماكن شاغرة، مشيرة إلى أنه لا يحق للطلاب الدارسين بدول أخرى غير روسيا وأوكرانيا والسودان التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وأن التحويل للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية مُقتصر على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية؛ بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

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