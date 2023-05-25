غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر) والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة.

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاة الأول الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداء من الساعة ١٢ صباح الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٦ حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

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غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:-



اولًا: الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

١ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.



ثانيًا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری ١٥ مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

۱ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.