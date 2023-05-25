الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

طقس الجمعة، خريطة سقوط الأمطار الرعدية وتحذير من الرمال والأتربة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


وتتمثل حالة عدم الاستقرار في أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

وتكون هناك أمطار خفيفة  على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

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كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة


طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد 

حالة الطقس غدا الجمعة 26-5-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 26-5-2023 فى مصر

توقعات حالة الطقس 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليل على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا 


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