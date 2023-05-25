الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
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اختيار محمد إبراهيم الشيخ ضمن قائمة أفضل 40 شخصية من قادة الأعمال بالشرق الأوسط

محمد إبراهيم الشيخ،
محمد إبراهيم الشيخ، فيتو

اختير رائد الأعمال المصري محمد إبراهيم الشيخ ضمن قائمة بزنس اليت لأفضل 40 شخصية من قادة الأعمال فى الشرق الاوسط. وتُعَدُ هذه الجائزة العالمية السنوية اعترافًا بإسهامات قادة الأعمال الشباب الاستثنائيين الذين يمثلون مستقبل قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

 

يذكر أن محمد إبراهيم الشيخ يمتلك خبرات متعددة فى مجال إدارة الأعمال طوال مسيرته المهنية المميزة، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال الإدارة الدولية والشركات متعددة الجنسيات، حيث شغل مناصب قيادية في شركات رائدة عالمية مثل مجموعة فودافون وأوبر، وساهم في تأسيس شركة مارفلز جلوبال في كندا والتي تضم شركات تابعة لها مثل أنيمي فيرس وميديافيرس، ويظهر محمد إبراهيم رؤيته الاستراتيجية وقدرته على التعامل مع تحديات الأعمال العالمية.

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يُعَدُ الابتكار وتقديم خدمات غير مسبوقة للعملاء عناصرًا حاسمة في رحلة محمد إبراهيم نحو التفوق والتميز في مجال الأعمال. ومن خلال تطبيقه للتحول الرقمي ووضع استراتيجيات تحسين تجربة العملاء وتنفيذها، استطاع محمد إبراهيم تحقيق تطور مستمر على أعلى المستويات.

 

يعمل محمد إبراهيم بشغف في مجال التنوع والشمولية كونه مدرب تنفيذي للقادة والقيادة الإيجابية، ويركز جهوده على دعم المجموعات المهمشة من الشباب وتمكين قادة النساء والتنفيذيين. ويسعى بقوة لتحقيق تأثير إيجابي يتجاوز إنجازاته الشخصية، إسهاما في بناء مستقبل أفضل للمجتمع والمنطقة 

محمد ابراهيم الشيخ بزنس اليت الشرق الأوسط قاده الاعمال فودافون اوبر
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