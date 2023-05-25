الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو”، خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي يأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة نتيجة وفوائده للصحة.

 

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم, فيتو 

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 56 جنيهًا.

-إعلانات-

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 47 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 57 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 60.50 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

العناصر الغذائية في الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية، والكربوهيدرات، والألياف الصحية، والمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث يتمتع الشوفان بفوائد صحية منوعة، فهو يدخل في وجبات الطعام، مما يجعله مناسبًا لإفطار صحي ومفيد لتقليل وزن الجسم.

فوائد الشوفان للصحة

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان يدعم الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

يعزز الذاكرة

يعمل الشوفان على تعزيز عمل الذاكرة، ويحسن الانتباه وقدرات التركيز.

مدر للبول

واحدة من فوائد الشوفان هو أنه يعمل كمدر للبول، وما يتبع ذلك من العديد من الفوائد الصحية، فذلك يقلل من تورم اليدين والقدمين، وهو مفيد أيضا في القضاء على السمنة، والتورم الليمفاوي، والتهاب الأعصاب، والتهابات المسالك البولية، وحصى الكلى. 

 

صحة العظام

يمكن استخدام الشوفان كمشروب يساعد في التئام العظام المكسورة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات.

ويحتوي الشوفان كذلك على عنصر "السيليكا"، وهو المعدن المسئول إلى حد كبير عن صحة الجلد والشعر والأظافر والعظام، كما أنه يخفف تشنجات العضلات، ويقوي الأسنان والأطراف العصبية.

علاج التوتر والقلق

واحد من الاستخدامات المهمة للشوفان، هو أنه يخفف من الإجهاد، ويغذي الدماغ، ما يجعله مفيدًا في علاج التوتر والقلق، والأرق والعصبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشوفان أسعار الشوفان رقائق شوفان ميجا فود سانتي شوفان رقائق شوفان الضحى فوائد الشوفان للصحة

مواد متعلقة

أسعار الشوفان اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-5-2023 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 22-5-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رابطة الأندية توقع عقوبات على محمود علاء ونادي الاتحاد السكندري

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية