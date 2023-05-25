خيبر، إيران تكشف عن صاروخ بالستي جديدة بمدى 2000 كيلومتر

تواصل إيران الإعلان عن توسيع برنامجها الصاروخي، إذ ذكرت وكالة (إرنا) أن إيران كشفت النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها البالستي (خرمشهر) تحت اسم (خيبر) والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوجرام.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها البالستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها.

-إعلانات-

وتقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وذكرت إرنا "تم الكشف عن أحدث صاروخ بالستي إيراني، وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع".

وقبل وقت سابق قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الأنباء التي تقول إن إيران تعمل على بناء موقع نووي جديد في زاغروس غير صحيحة، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

بناء موقع نووي

وأوضح إسلامي، أن المزاعم الإسرائيلية حول بناء موقع نووي في زاغروس هي مجرد شائعات، لافتا إلى أن الصهاينة يكررون هذه الترهات منذ سنوات.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "كلما أصبحت أوضاع الصهاينة في المنطقة وفي محيطهم صعبة، فإن هذه العمليات النفسية والمزاعم تتزايد كثيرا، فلا صحة لهذه المزاعم".

وأشار إسلامي إلى أن طهران تعمل وفقا لمعايير الوكالة الدولية والضمانات، لافتا إلى أن أي نشاط تريد القيام إيران به يتم بالتنسيق مع الوكالة.

منشآت إيران النووية تحت الأرض

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أن “الموقع الإيراني الجديد، لم يكن بعيدا عنا ضربه”، لافتا إلى أنه سيكون على عمق 100 متر تحت الأرض.

وأضاف هنجبي، أنه لم يفاجأ بالتقرير بشأن بناء موقع نووي إيراني جديد، مشيرا إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

ولفت إلى أن الموقع النووي الجديد سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، موضحا أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.

ضرب المنشآت النووية الإيرانية الجديدة

وتابع: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه".

ورفض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بضرب المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بمفردها.