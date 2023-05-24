الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الحوار الوطني، عمرو فتوح: أطالب بإلغاء الضرائب على خطوط الإنتاج

عمرو فتوح
عمرو فتوح

شارك عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين في  الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي في جلسة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة.. تحديات توطين الصناعة المصرية».

وأكد فتوح، ضرورة إلغاء كافة أنواع الضرائب والرسوم علي خطوط الإنتاج للنشاط الصناعي،  بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنتجين وشباب الصناع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

-إعلانات-

واوضح فتوح، أن إلغاء الضرائب على خطوط الإنتاج له مردود إيجابي على الاقتصاد وزيادة الإنتاج ونمو الصادرات بجانب البعد الاجتماعي في تشجيع الشباب نحو الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق فرص العمل ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية وخفض نسب البطالة.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بإطلاق مشروع قومي لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا من خلال التوسع في إنشاء الصناعات التكاملية مثل البتروكيماويات لإنتاج البوليمرز والمستخدم حاليًا في كافة الاشياء المصنعة.

وقدم فتوح مقترح الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية، وعرضًا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وآليات المعالجة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز الصناعة في مصر.

وقال فتوح، إن الهدف من المقترح هدف قومي لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التي تقوم على إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة في الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأشار إلى قدرة الصناعة المصرية على تحقيق تلك الرؤية، لافتا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها في تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة في البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.

وتضمنت المقترحات إطلاق مشروعا قوميا  ‏لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التي تمثل أساس صناعة "البوليمرز" والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محليًا،  وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلي، وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

وأوضح أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، والنهوض بمستوى الصناعة الوطنية، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع التي تحتاجها مصر، ولا تصنع محليا، من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى عمل قائمة بكل مستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية، وعرضها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة، وذلك يضمن نجاح الشباب في بيع منتجه للكيانات الصناعية الكبرى.

 

الاوضاع العالمية المضطربة 

وأوضح فتوح، أن الأوضاع العالمية المضطربة، أسهمت في زيادة أسعار الخامات، والإمداد، والطاقة، والشحن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية، عن كاهل كل منتج مصري

وأكد أهمية تشجيع الشباب علي الاستثمار الصناعي، مطالبا بضرورة اعداد دراسات جدوى جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من واقع هيكل الواردات للصناعات التي لا تصنع في مصر ولسيما التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى وخطوط الانتاج المحلية وإدخالها ضمن سلسلة الإمداد.

 

دعم المستثمر 

 

كما طالب فتوح، بوجود وزارة للاستثمار المحلي لدعم المستثمر الداخلي، مشيرًا أنه لا يمكن جذب المستثمرين الأجانب والمستثمر المصري يعاني من أية مشكلات أو عقبات تواجه استدامة عجلة الإنتاج وخطط التوسع في السوق المصري.

وفي نهاية كلمته رحب النائب البرلماني أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني بتوصيات عمرو فتوح، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات واضحة ومباشرة ويمكن الأخذ بها لدعم الصناعة الوطنية في المرحلة الحالية خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لإنتاج الخامات محليا واصدار تيسيرات وحوافز ضريبية لخطوط الإنتاج.

عضو التنسيقية يطالب باستراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لجنة الصناعة رفعت شعار إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

 

 

المستثمرين السوق المصرى وزارة للاستثمار

مواد متعلقة

علي عبدالقادر يطالب الحوار الوطني باستراتيجية متكاملة لتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات

التقشف.. الدواء المر، وتعليمات مشددة من مدبولي “امسكوا إيديكم شوية”

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتابعان تنفيذ المشروعات التنموية

زراعة اللحوم، علماء يكشفون أسرار تجارب المختبرات ودور إسرائيل فى المشروع

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقته بتحقيق الأمنيات

كشف حساب الرئيس السيسي الخارجي في يناير

أخبار مصر والعالم، مرتضى يتوعد اتحاد الكرة: "هحبسكم"، إثيوبيا تخطط لتخزين 20 مليار متر، جونسون: بوتين هددني بالقتل

اخبار الاقتصاد: المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية، منتجو الدواجن: لا نتوقع انخفاض الأسعار قبل 45 يوما

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية