أعراض نقص الكالسيوم، أبرزها الاكتئاب وفقدان الشهية والذاكرة

أعراض نقص الكالسيوم، الكالسيوم من العناصر المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا، وذلك حفاظا على صحة العظام والأسنان.

وأعراض نقص الكالسيوم، عديدة ولكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون عنها لأنها قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى.

أهمية الكالسيوم

ويقول الدكتور محمد السيد عبد الرؤوف استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن الكالسيوم من العناصر المكونة للعظام والأسنان وبالتالى نقصه يسبب مشاكل عديدة، والكبار يحتاجون إلى الكالسيوم مثل الأطفال لأن الجسم يجدد عظامه كل ١٠ سنوات تقريبًا.

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وأضاف عبد الرؤوف، وبعد سن ٣٥ سنة الجسم يحتاج الكالسيوم أكثر لأن كثافة العظام تقل وتكون عرضة أكثر للكسر والهشاشة وذلك لأن قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم تقل لـ ٢٠_٣٠%، لذا من الضروري فى تلك الفترة الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين د الذي يحسن عملية امتصاص الجسم للكالسيوم.

اعراض نقص الكالسيوم في الجسم

وتابع، أنه في حالة عدم احتواء النظام الغذائي على مستويات كافية من الكالسيوم، يقوم الجسم باستخدام المخزن في العظام، أي في العظام، فتقل كثافتها وتكون عرضة أكثر للهشاشة والكسورد، وهناك أعراض عدَّة تؤكد الإصابة بنقص الكالسيوم في الجسم، ومن اعراض نقص الكالسيوم في الجسم:-

-التشنجات العضلية:

ألم وتشنجات العضلات هي واحدة من أقوى علامات افتقار الجسم للكالسيوم.

-الخدر أو الوخز:

الناس الذين يفتقرون إلى الكالسيوم في أجسامهم غالبا ما يشكون من الشعور بخدر أو وخز في الأصابع أو المناطق القريبة من الفم، فانخفاض مستوى الكالسيوم يجعل الأعصاب والعضلات هشة.

الكالسيوم، فيتو

-الاكتئاب:

نقص الكالسيوم يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية للفرد، ويرتبط انخفاض مستوى الكالسيوم بالإصابة بالاكتئاب.

-الشعور بالتعب:

عدم كفاية الكالسيوم في الجسم يؤثر على الصحة العقلية والجسدية، فالأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم هم أكثر عرضة للشعور بالتعب.

-ضعف الأظافر:

انخفاض مستوى الكالسيوم يؤدي إلى ضعف الأظافر، ويجعلها تصبح هشة للغاية وأكثر عرضة للتقشير والكسر.

-فقدان الشهية:

الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم في كثير من الأحيان يشكون من الغثيان وفقدان الشهية.

-فقدان الذاكرة:

نقص الكالسيوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة؛ لأنه يؤثر سلبا على سير عمل الجهاز العصبي.

فوائد الكالسيوم للجسم

وأوضح استشارى العظام، أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على العظام فقط لكنها تشمل الآتي:

تنظيم عملية تقلص العضلات في الجسم.

المشاركة في عملية تخثر الدم.

خفض خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع خاصة فترة الحمل.

تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم.

المساعدة في بناء الأسنان والحفاظ على صحتها.

التقليل من أعراض فترة ما قبل الحيض.

الحفاظ على صحة القلب.

أكلات تحتوى على الكالسيوم

ومن ناحيتها تقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن هناك أكلات عديدة تساعد فى علاج نقص الكالسيوم في الجسم، منها:

حبوب السمسم:

واحدة من أفضل المكونات لمواجهة نقص الكالسيوم هو السمسم، فقط ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على نحو 88 ملليجرام من الكالسيوم.

اللبن الحليب:

الحليب هو واحد من المصادر الغنية بالكالسيوم، ويمكن تناول كوب من الحليب الدافئ يوميا، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمسم المحمص للبن، على أن يتم شربه ثلاث مرات في يوم واحد تقديم أفضل النتائج.

بذور الكمون:

اغلي كوبا من الماء، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من بذور الكمون، ثم اتركيه ليبرد.

تناول هذا المشروب على الأقل مرتين في اليوم، سيساعد في علاج نقص الكالسيوم في الجسم.

الزنجبيل:

اغلي كوبا من الماء، مع إضافة 1-2 قطعة من الزنجبيل، وأبقيه جانبا لفترة من الوقت، وعند تناوله أضيفي إليه القليل من العسل، ليجعل طعمه أفضل.

الزبادي:

الزبادي غني بالكالسيوم، فلتتناولي كوبًا من اللبن الزبادي يوميا، ليمدك بما يحتاجه جسمك من الكالسيوم في اليوم.

فكوب من الزبادي يحتوي على نحو 250-300 ملليجرام من الكالسيوم.

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