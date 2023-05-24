الأربعاء 24 مايو 2023
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حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطل يدعى "مؤمن، ع" وشهرته “الدوب”، له معلومات جنائية، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من المقدم محمود عبداللطيف، يفيد تمكن  النقيب حجازي محمد معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

 

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب حجازي محمد معاون مباحث مركز فايد، بقيام شخص وشهرته  "الدوب" وله معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة وسرقات، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين. 

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وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب حجازي محمد معاون المباحث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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الاتجار في المواد المخدرة حيازة المواد المخدرة مديرية أمن الإسماعيلية مخدر الهيروين

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