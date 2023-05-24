اتحاد جدة يقترب من لقب الدوري السعودي بعد الفوز على الباطن

الدوري السعودي، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على نظيره الباطن، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 66 نقطة، ويلاحقه النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

وأحرز هدف اتحاد جدة رومارينيو في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

ويأمل الاتحاد الانتصار في المواجهة المقبلة، ليحسم الدوري بشكل رسمي، بعد غياب دام لمدة 14 عامًا، حيث آخر دوري حققه عام 2008.

وحرصت جماهير اتحاد جدة على وضع مجسمات للاعبي الفريق بالمدرجات خلال مواجهة الباطن بدوري روشن السعودي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمجسمات للاعبين خلف مرمى فريق اتحاد جدة وأبرزهم أحمد حجازي.

اتحاد جدة، فيتو

وأعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمواجهة الباطن، في الدوري السعودي.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 63 نقطة، ويلاحقه النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

تشكيل نادي الاتحاد أمام الباطن



في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط الارتكاز: عوض الناشري، برونو هنريكي.

في خط الوسط المهاجم: كورنادو، رومارينيو.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

اتحاد جدة، فيتو

ويأمل نادي الاتحاد في مواصلة انتصاراته، أملا في تعثر النصر خلال منافسات الجولة الحالية، من أجل تتويجه بلقب الدوري السعودي رسميا، للمرة الأولى منذ 2009.

حملة “كلنا النصر ”

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر.



وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.

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