الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

الدوري المصري، محمود حمادة يخطف فوزا قاتلا لفاركو بمرمى سموحة

سموحة وفاركو، فيتو
سموحة وفاركو، فيتو

الدوري المصري،  خطف فريق فاركو فوز قاتل علي  فريق سموحة بهدف خلال اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

أحرز محمود حمادة هدف فاركو القاتل في الدقيقة ٩٤جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين فشل كل منهما في اختراق مرمى الفريق الآخر حتى اللحظات الأخيرة. 

 

تشكيل سموحة بمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل سموحة كالتالي..

الهاني سليمان وشريف رضا وأحمد حكم ومحمد المغربي وأحمد جمال ومحمود حليمو ومالك بعيو وحسين فيصل ومصطفي ميسي وصديق أوجولا ومحمد سعيد.

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فاركو يسعى إلى الفوز على سموحة

ارتفع رصيد فريق فاركو بقيادة مدربه طارق العشري  إلى النقطة 40 نقطة  يحتل المركز الثامن جمعها من خوض 29  مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 13 وخسر في 7 وأحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

سموحة يسعى إلى الفوز على فاركو

ويحتل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى المركز  العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من خوض 29 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 وخسر في 10 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.

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الدوري الممتاز، حقق فريق البنك الأهلي فوزا هاما على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات.

وأهدر كريم بامبو فرصة هدف لفريقه البنك الأهلي بعد انفراد صريح بحارس أسوان في الدقيقة السابعة من المباراة بعد أن استلم كرة عرضية من محمد هلال من منتصف الملعب.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه  بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.  

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- الأهلي 56  نقطة

2-  بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4-  الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6-  المصري البورسعيدي 40 نقطة  

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8-  فاركو  40 نقطة

9-  إنبي 36 نقطة    

10- سموحة 35 نقطة

11-  الإسماعيلي 32 نقطة    

12-  سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- البنك الأهلي 31 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة  

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة

الدوري المصري، ميسي يقود سموحة لمواجهة فاركو

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