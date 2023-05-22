الدوري المصري، محمود وادي يقود هجوم طلائع الجيش لمواجهة المقاولون العرب

الدوري المصري، أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الـ29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:

محمد شعبان لحراسة المرمى، وأحمد أيمن منصور وفريد شوقي ومحمد جمعة وأحمد زولا وإسلام محارب وعلي حمدي وأحمد متعب ومحمد حتحوت ومحمود وادي ومحمد سمير.

تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش

الدوري المصري، أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نظيره طلائع الجيش، في الجولة الـ29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل المقاولون: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وفاروقا نور الدين وعمر فايد وأحمد علاء وأحمد الشيمي ومحمد هاني تريكا وأحمد فوزي وعمر سافيولا ولويس أدوارد ومحمد سالم وجون أوكلي.

وتضم دكة البدلاء، أمير عابد وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي فريد وأحمد عربي ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا وأحمد عيد تمساح وأمادو أنياص.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش



وتنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون والجيش



ومن المقرر أن تنقل مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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ويدخل المقاولون مباراة الليلة من أجل حصد الثلاث النقاط من أجل المنافسة علي التواجد في المربع الذهبي، فيما يسعى طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري للابتعاد عن منطقة الهبوط.

حكام مباراة المقاولون وطلائع الجيش



ويدير لقاء المقاولون وطلائع الجيش طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وحسن رمضان مساعد ثاني وحسني سلطان حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهاني خيري حكم فيديو مساعد .

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 43 نقطة

5-المقاولون 40 نقطة

6- الاتحاد السكندري 40 نقطة

7- فاركو 37 نقطة

8- المصري البورسعيدي 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 27 نقطة

17- طلائع الجيش 25 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قررت تعديل موعد ثلاث مباريات في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في التاسعة والنصف مساءا بدلا من السابعة مساءا بواقع 150 دقيقة بدلا من الموعد المحدد سابقا.

وجاءت المباريات كالتالي:

المقاولون ضد طلائع الجيش يوم الاثنين 22 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فاركو ضد سموحة يوم الثلاثاء 23 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فيوتشر ضد سيراميكا يوم الأربعاء 24 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

وتستعد رابطة الأندية المحترفة لإقامة احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري للإعلان عن شكل درع الدوري الجديد المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

ويحصل الفريق الفائز باللقب هذا الموسم على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.