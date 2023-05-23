الدوري المصري، أسوان يواجه البنك الأهلى

الدوري المصري، يستضيف ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى ونظيره فريق أسوان في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

أسوان يتطلع إلى الفوز على البنك الأهلى

ويدخل فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة اليوم أمام البنك الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 ووخسر في 13 واحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

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البنك الأهلى ببحث عن الفوز على أسوان

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم بقياده مدربه بابا فاسيليو أمام أسوان بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 31 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 12 واحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

وانطلقت الجولة الـ 29 أمس الأحد، وحقق بيراميدز الفوز علي غزل المحلة 2-0، والاسماعيلي علي حرس الحدود 1-0.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.

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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8- فاركو 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قررت تعديل موعد ثلاث مباريات في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من السابعة مساءا بواقع 150 دقيقة بدلا من الموعد المحدد سابقا.

وجاءت المباريات كالتالي:

المقاولون ضد طلائع الجيش يوم الاثنين 22 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فاركو ضد سموحة يوم الثلاثاء 23 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فيوتشر ضد سيراميكا يوم الأربعاء 24 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

وتستعد رابطة الأندية المحترفة لإقامة احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري للإعلان عن شكل درع الدوري الجديد المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

ويحصل الفريق الفائز باللقب هذا الموسم على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.