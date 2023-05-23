الدوري المصري، ميسي يقود سموحة لمواجهة فاركو

الدوري المصري، أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيلة فريقه لمواجهة فاركو خلال اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تشكيل سموحة بمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل فاركو كالتالي..

الهاني سليمان وشريف رضا وأحمد حكم ومحمد المغربي وأحمد جمال ومحمود حليمو ومالك بعيو وحسين فيصل ومصطفي ميسي وصديق أوجولا ومحمد سعيد.

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فاركو يسعى إلى الفوز على سموحة

ويدخل فريق فاركو بقيادة مدربه طارق العشري مباراة سموحة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 40 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثامن جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 وخسر في 7 وأحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

سموحة يسعى إلى الفوز على فاركو

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى مباراة اليوم أمام فاركو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 38 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 35 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 وخسر في 9 واحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.

الدوري الممتاز، حقق فريق البنك الأهلي فوزا هاما على نظيره اسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات.

وأهدر كريم بامبو فرصة هدف لفريقه البنك الأهلي بعد انفراد صريح بحارس أسوان في الدقيقة السابعة من المباراة بعد أن استلم كرة عرضية من محمد هلال من منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 15، سدد محمد هلال رأسية متقنة أبعدها حارس أسوان عمرو حسام بشكل مميز، قبل أن يسدد كريم بامبو كرة قوية في الدقيقة 28 تصدى لها الحارس ببراعة.

بدأ الشوط الثاني مثيرا بعدما سجل فريق أسوان الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد حمدي زكي بعد أن تابع تمريرة أحمد خالد وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 66، رد كرم بامبو بإحراز هدف التعادل لفريق البنك الأهلي بعد عرضية من محمد هلال من جهة اليسار مهدها محمود سيد بالرأس إلى بامبو الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 77، أحرز محمد هلال الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على محمد عطوة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، ألغى الحكم هدفا أحرزه فريق البنك الأهلي بداعي التسلل على أسامه فيصل، ليضغط بعدها لاعبو أسوان بهدف إدراك هدف التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي 2 / 1.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8- فاركو 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- البنك الأهلي 31 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.