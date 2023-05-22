الدوري المصري، المقاولون العرب وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي

الدوري المصري، اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ونظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي خلال لقاء الفريقين بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من كلا الفريقين باستثناء بعض المحاولات من فريق المقاولون العرب لكن دون ترجمة على مرمى طلائع الجيش.

وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة لكن فشل اللاعبين في إحراز هدف التقدم لاي من الفريقين.

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ترتيب المقاولون بالدوري

وظل فريق المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 25.

ترتيب الطلائع بالدوري



فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حاليًا برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفا.





تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

حراسة المرمي: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وأحمد متعب ومحمد سمير ومحمد فتح الله

خط الوسط: فريد شوقي ومحمد شريف حتحوت وأحمد زولا وإسلام محارب وعلي حمدي

خط الهجوم: محمود وادي

تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش

الدوري المصري، وأعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نظيره طلائع الجيش.

وضم تشكيل المقاولون، محمود أبو السعود فى حراسة المرمى وفاروقا نور الدين وعمر فايد وأحمد علاء وأحمد الشيمي ومحمد هاني تريكا وأحمد فوزي وعمر سافيولا ولويس أدوارد ومحمد سالم وجون أوكلي.

وضمت دكة البدلاء، أمير عابد وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد وأحمد عربي ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا وأحمد عيد تمساح وأمادو أنياص.

حكام مباراة المقاولون وطلائع الجيش



وادار لقاء المقاولون وطلائع الجيش طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي حكما للساحة وعاونه كل من يوسف البساطي مساعد أول وحسن رمضان مساعد ثاني وحسني سلطان حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهاني خيري حكم فيديو مساعد .

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 43 نقطة

5-المقاولون 40 نقطة

6- الاتحاد السكندري 40 نقطة

7- فاركو 37 نقطة

8- المصري البورسعيدي 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 27 نقطة

17- طلائع الجيش 25 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.