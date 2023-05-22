باسم مرسي يقود قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد السلام في السابعة مساء.

قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي..محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو.

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خط الوسط..محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود



خط الهجوم..كريم بامبو _ أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من

محمود الزنفلي وأسامة ابراهيم ومحمد بسيوني للإصابة.

ترتيب البنك الأهلي بالدوري الممتاز

قفز فريق البنك الأهلى إلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبو البنك 29 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الجولات 30 و31 و32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.

مواعيد مباريات البنك الأهلي

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:



الجولة الثلاثون

البنك الأهلي والداخلية الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٣١ في السابعة مساء.. استاد القاهرة.

الجولة الحادية والثلاثون

الإتحاد السكندري والبنك الأهلي..الجمعة ٢٠٢٣/٦/٩ في الثامنة مساء.. استاد الإسكندرية

الجولة الثانية والثلاثون

البنك الأهلي والأهلي.. الخميس ٢٠٢٣/٦/٢٩ في التاسعة والنصف مساء.. استاد القاهرة.



كأس مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي مواجهة طلائع الجيش في الثالث والعشرون من يونيو المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

كأس مصر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2022 - 2023 على النحو التالي:

كأس مصر

حجز 12 ناديا مقاعدها في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، الموسم الجاري، دون مفاجآت بعد إقامة 11 مباراة بدور الـ32 حتى الآن.

وتأهلت أندية الدوري الممتاز، وعددها 13 ناديا حتي الآن وهم الداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة وإنبي والمقاولون والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وفاركو وفيوتشر وطلائع الجيش وبيراميدز إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تأهل أندية الممتاز علي حساب أندية دوري القسم الثاني والثالث باستثناء مباراة الداخلية وأسوان فقط والتي تأهل عنها الفريق البوليسي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.



دور الـ 16 لبطولة كأس مصر

وتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، سموحة على حساب الو ايجيبت 2-1، وسيراميكا كليوباترا على حساب دكرنس 5-0، وإنبي على حساب لافيينا 3-0، والمقاولون علي حساب الحمام 4-0، والبنك الأهلي على حساب شبان قنا 3-2، والزمالك على بروكسي 3-2، والاتحاد السكندري على حساب السكة الحديد 2-0، وفاركو على المصرية للاتصالات 1-0، وفيوتشر على طلائع الأسطول 4-1 وطلائع الجيش على حساب الشرقية بدور الـ 32.

الدوري المصري، حقق فريق البنك الأهلى فوزا غاليا علي فريق الإسماعيلى بثنائية نظيفة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول للبنك الأهلي كربم بامبو في الدقيقة 35، وعزز التقدم محمد هلال في الدقيقة 65.