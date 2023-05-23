الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

ديفوك أوريجي أول الراحلين عن ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي

ميلان،فيتو
ميلان،فيتو

الدوري الإيطالي، كشف فابريزو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ديفوك أوريجي مهاجم ميلان يستعد لمغادرة صفوف الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي.

أول الراحلين عن ميلان

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "لدى ديفوك أوريجي فرص لمغادرة ميلان في الصيف، مع حرص الأندية الإنجليزية والتركية على التعاقد معه".

وانضم المهاجم البلجيكي إلى صفوف ميلان مطلع هذا الموسم، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكنه تعرض للكثير من الإصابات.

وأضاف خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "ليس هناك شيئًا متقدمًا بخصوص هذا الموضوع حتى الآن".

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وارتبط اسم أوريجي مؤخرًا بالانضمام لصفوف بشيكتاش، في ظل اقتراب الكونغولي جاكسون موليكا، من الرحيل عن النادي التركي.

ويرغب نادي ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات أحد اللاعبين الذين لديهم عقدا مع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات بالصيف المقبل.

ويلعب الإسباني إبراهيم دياز مع ميلان على سبيل الإعارة منذ 3 مواسم، قادما من صفوف ريال مدريد.

تفاوض ميلان مع ريال مدريد 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان، تواصل مع ريال مدريد وأبلغه بنية الروسونيري شراء عقد إبراهيم دياز بمقابل يقترب من 30 مليون يورو.

يذكر أن ميلان لديه حق شراء دياز مقابل 22 مليون يورو، لكن ريال مدريد لديه الحق في إعادة شراء اللاعب مقابل 27 مليون يورو.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لم يحدد مصير دياز بعد، ويعتقد أنه من المبكر اتخاذ قرار نهائي الآن.

وذكرت أن القرار سيعتمد أيضًا على رغبة دياز، إذا كان يفضل البقاء مع ميلان، أو العودة والبحث عن دقائق للمشاركة رفقة ريال مدريد.

وكشفت أن والد دياز سيجتمع مع مسؤولي الريال، لمعرفة موقفهم من عودة اللاعب، وإذا كان سيدخل قائمة الفريق أم أن النادي الملكي ينوي استعادته ثم إعادة بيعه لمن يدفع أعلى سعر في الصيف. 

ميلان

رقم سلبي يضرب ميلان

حقق فريق ميلان في رقم سلبي تاريخي غير مسبوق، بعد خسارة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام غريمه إنتر بنتجتي 0/2 و0/1 ذهابا وإيابا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميلان فشل في هز شباك إنتر ميلان خلال 4 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وأشارت إلى أن ميلان خسر في الذهاب بهدفين دون رد، وفي الإياب بهدف دون رد، أما قبل ذلك، فخسر في الدوري بهدف دون رد، ومن قبله في السوبر بثلاثية بيضاء.

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الدوري الإيطالي أوريجي ميلان أول الراحلين عن ميلان ديفوك أوريجي

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