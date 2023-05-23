التأشيرة الإلكترونية الموحدة، هل تمنح قبلة الحياة للاقتصاد الروسي؟

قبل الحرب الأوكرانية، كانت روسيا تستقبل سنويًا حوالى 25 مليون سائح، وتشير أرقام منظمة السياحة العالمية إلى أنه قبل اضطراب قطاع السفر والسياحة بسبب وباء كورونا كانت روسيا في المرتبة 11 عالميًا كمصدر لأعداد السائحين.

فهل تمنح التأشيرة الإلكترونية الموحدة قبلة الحياة للاقتصاد الروسي، الذي يعاني من انكماش بلغ 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، من خلال زيادة موارد السياحة من أكثر من 52 دولة؟

التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا، سيتم إطلاقها في الأول من يوليو المقبل 2023.

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وقال الوزير الروسي، في جلسة لمنتدى الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي الصينية:" نحن نعمل على إنجاز موضوع تجديد العمل بالتأشيرة الإلكترونية الموحدة، هذا من شأنه أن يسهل إجراءات الحصول على تصاريح الدخول إلى روسيا، ويفتح المجال أمام زيارات الأفراد وليس المجموعات فقط، وزارة الخارجية (الروسية) وعدت بإطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 1 يوليو من هذا العام".

وبحسب الوزير الروسي فإن الخطوة ستبسط بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح زيارة لروسيا، وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متاحة للرحلات الفردية والمجموعات.

تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية

ومؤخرا، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، إنها تخطط لإصدار تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية.

أضافت الوزارة أنها تقوم بتحديث أنظمة المعلومات القنصلية وموقع إلكتروني خاص لوزارة الخارجية لإصدار تأشيرات إلكترونية موحدة للمواطنين الأجانب، من أجل حمايتهم بشكل فعال من هجمات «DDoS» الضخمة غير المسبوقة، وفقًا لما ذكرته وكالة «Tass» الروسية.

وأوضحت الوزارة الروسية في البيان، أنه من المقرر الانتهاء من العمل بحلول نهاية هذا العام، وبعد ذلك سيتم تقديم مقترحات لقيادة البلاد للإطلاق العملي لنظام إصدار تأشيرات إلكترونية موحدة تحتفظ بقائمة كاملة تضم 52 دولة أجنبية يتم إصدار تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطنيها، وقائمة كاملة من 92 نقطة تفتيش عبر حدود الدولة الروسية.

يذكر أنه تمت الموافقة على إجراءات إصدار التأشيرة الإلكترونية لأول مرة في خريف عام 2020، وتم التخطيط لإطلاق النظام في عام 2021.

هبوط عدد السياح بسبب العقوبات

وقد انخفض عدد السياح في روسيا خلال العام الماضي بنسبة 96.1 بالمئة متأثرة بالعقوبات الدولية المفروضة في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا.

وقال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR)، نقلا عن أرقام جهاز حرس الحدود الروس، إن 200.1 ألف سائح أجنبي فقط دخلوا إلى روسيا العام الماضي، أي أقل بأكثر من 25 مرة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في العام 2019، عندما وصل هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

وأضاف الاتحاد في بيان أن "الأسباب واضحة: المجال الجوي المُغلق بين روسيا والغالبية العظمى من الدول الأوروبية، إضافة إلى استحالة استخدام بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن المصارف الأجنبية في روسيا".

إغلاق المجال الجوي الأوروبي

بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أغلقت أوروبا بشكل شبه كامل مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وفي بداية مارس 2022، أعلنت شركة الطيران الأولى في روسيا "إيروفلوت" تعليق رحلاتها الجوية الدولية لبعض الوقت.

ويعتبر عدد السياح الأجانب في روسيا في العام 2022 أقل بكثير من المستويات المسجلة في العام 2020 (335.8 ألف شخص) والعام 2021 (288.3 ألف شخص)، العامين اللذين شهدا قيودا كبيرة على السفر في العالم بسبب جائحة كوفيد.

السياح الأكثر وجودا في روسيا

وأفادت بيانات حرس الحدود الروس التي حللها اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية، بأن المواطنين الألمان والأتراك والإيرانيين يمثلون وفق هذا الترتيب المجموعات الثلاث من السياح الأكثر وجودا في روسيا العام الماضي.

وفيما يتعلق بالألمان، فإن الأرقام المُعلنة وصلت إلى 25.4 ألف سائح أي أقل بعشرين مرة من العام 2019، عندما دخل أكثر من نصف مليون سائح ألماني إلى روسيا.

وبعدما كان الصينيون يمثلون المجموعة الأولى التي زارت البلاد في العام 2019، اختفوا بشكل شبه كامل من روسيا في العام 2022، بسبب استحالة مغادرة بلادهم حيث كان يتم تطبيق قيود صحية صارمة منذ الأشهر الأولى للعام 2020 بسبب كوفيد.

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