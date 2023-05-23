الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، العدالة يتقدم على الهلال بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الهلال والعدالة،
الهلال والعدالة، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول بين فريق نادي الهلال، ونظيره العدالة، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف العدالة الوحيدة، السويدي ماركوس أنتتونسون بعد تنفيذ مثالي لركلة جزاء، سددها على يمين الوطيان الذي تحرك يسارًا. 

أعلن إيمليانو دياز، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الأساسي استعدادا لمواجهة العدالة، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

-إعلانات-

تشكيل الهلال أمام العدالة


وأعلن الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني للهلال، قائمة الفريق في مباراة العدالة، على النحو التالي..

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، صالح الشهري، موسى ماريجا.

وتشهد قائمة الهلال، العديد من الغيابات عن مباراة العدالة، مثل "عبد الله المعيوف، محمد العويس، جانج هيون سو، متعب المفرج، عبد الإله المالكي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، ميشايل ديلجادو".

تاريخ المواجهات بين العدالة والهلال


والتقى الهلال والعدالة في 3 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، حقق فيها الهلال العلامة الكاملة، بثلاث انتصارات وشباك نظيفة، كما وقع على 13 هدفًا في مرمى العدالة.

وكانت مباراة الدور الأول، قد شهدت فوز الهلال على ضيفه العدالة بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في الجولة 13، وجاء ثنائية الهلال عن طريق سالم الدوسري (ركلة جزاء) وصالح الشهري.

ترتيب الهلال والعدالة بالدوري السعودي

ويحتل الهلال، المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 27 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي العدالة، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 24 نقطة.

الهلال السعودي،فيتو

حملة “كلنا النصر ”

 وعلى صعيد أخر،كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر.


وشددت  الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب". 

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين ناصر الدوسري نادي الهلال ياسر الشهراني

مواد متعلقة

الأهلي: تركنا الخصومة بشأن لجنة الانضباط لهذه الأسباب

الدوري السعودي، فييتو والشهري يقودان هجوم الهلال في مواجهة العدالة

الخليج يكتسح الوحدة برباعية والتعاون يفوز أمام الطائي بالدوري السعودي

الفتح يسحق الاتفاق برباعية بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية