سقوط صاحب شركة هارب من 46 حكما قضائيا متنوعا مختبئا في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط صاحب شركة هارب من 46 حكما قضائيا متنوعا مختبئا فى الجيزة.

رصدت المتابعة الامنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من مالك إحدى الشركات بتوكيل رسمى وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة " الموكل" هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس صادر ضده 46 حكم قضائى بتهم " شيك - تبديد "..

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وأشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده وبتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان المتهم بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل اختبائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مجموعة شركات شهيرة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

المتهم

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وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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