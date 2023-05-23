الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

تعليق مؤثر لمخرج الفيلم السوداني "وداعا جوليا" بعد مشاركته بمهرجان كان السينمائي

مخرج فيلم وداعا جوليا،
مخرج فيلم وداعا جوليا، فيتو

مهرجان كان السينمائي، تمثل تجربة المشاركة في مهرجان كان السينمائي حدثًا رائعًا ومؤلمًا في الوقت نفسه لمحمد كردفاني، فهو مخرج أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان، لكن المشاركة تأتي وسط صراع تشهده بلاده وتسبب في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص عن ديارهم.

وقال لرويترز أمس  الإثنين "إنه لشرف عظيم لي وأشعر بسعادة غامرة لأن الفيلم وصل إلى كان، فهذا يمثل مكافأة كبيرة لكل الطاقم والممثلين، وأنا واحد منهم".

بوستر فيلم وداعا جوليا، فيتو

وتابع "لكن في الوقت نفسه، أشعر بالحزن... فأنا أمشي على السجادة الحمراء بينما يفر الناس من الرصاص والقصف".

 

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انفصال جنوب السودان عن السودان

ويسلط فيلمه "وداعا جوليا" الذي عرض لأول مرة  الضوء على تأثير انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011 على حياة الأفراد من خلال التركيز على امرأتين هما منى وجوليا، وتلعب دوريهما الممثلة والمغنية المسرحية إيمان يوسف والعارضة سيران رياك.

 

وتحاول منى المغنية المعتزلة، وهي من السودان، التطهر من شعورها بالذنب بعد التستر على جريمة قتل من خلال اصطحاب جوليا أرملة الضحية، وهو من جنوب السودان، وابنها إلى منزلها. وفي ظل عجزها عن الاعتراف، قررت أن تترك الماضي وراءها.

وعبر كردفاني عن أمله في أن يجد السودان طريقه للسلام والمصالحة في المستقبل.

وقال "آمل أن نتمكن من تشكيل هوية وطنية جديدة تفخر بالقيم التي تجمع الناس مثل الحرية، مثل العدالة، مثل التعايش".

 

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مهرجان كان السينمائي أول فيلم سوداني السودان السجادة الحمراء

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