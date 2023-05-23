الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

علاء عبد العال: التعادل مع الزمالك بطعم الفوز

علاء عبد العال، فيتو
علاء عبد العال، فيتو

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية عن سعادته بالتعادل الذي حققه الفريق أمام الزمالك بنتيجة 1 – 1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على إستاد السويس الجديـد.

وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "وفقًا لسير المباراة والوقت الذي سجلنا فيه هدف التعادل عن طريق سمير فكري، فالنقطة أمام الزمالك بطعم الفوز، نظرًا لفارق الإمكانيات بين كلا الفريقين، فالأبيض يمتلك جهاز فني جديد بطموحات مختلفة، والتعادل أمامه مكسب كبير".

-إعلانات-

وأضاف: "المباراة القادمة لنا أمام البنك الأهلي، وهي مواجهة صعبة للغاية، ولا تقبل القسمة على اثنين، نظرًا لتشابه موقف الفريقين، فالداخلية لديه 28 نقطة وهو نفس رصيد البنك الأهلي، وهنا تكمُن صعوبة المباراة، ولا توجد مواجهة سهلة خصوصًا في الدور الثاني من المسابقة".

أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضًا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميًّا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت  العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبد العال وكادوا أن يحرزوا هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفًا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93  لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

الزمالك، أوسوريو يدافع عن زيزو بعد إهدار ركلة جزاء أمام الداخلية

اجتماع طارئ في الزمالك لبحث مصير أوسوريو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علاء عبد العال نادي الداخلية الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك الداخلية أوسوريو

مواد متعلقة

الزمالك، أوسوريو يدافع عن زيزو بعد إهدار ركلة جزاء أمام الداخلية

اجتماع طارئ في الزمالك لبحث مصير أوسوريو

أوسوريو يكشف مصيره مع الزمالك بعد عرض مونتيري المكسيكي

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك والداخلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية