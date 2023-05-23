علاء عبد العال: التعادل مع الزمالك بطعم الفوز

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية عن سعادته بالتعادل الذي حققه الفريق أمام الزمالك بنتيجة 1 – 1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على إستاد السويس الجديـد.

وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "وفقًا لسير المباراة والوقت الذي سجلنا فيه هدف التعادل عن طريق سمير فكري، فالنقطة أمام الزمالك بطعم الفوز، نظرًا لفارق الإمكانيات بين كلا الفريقين، فالأبيض يمتلك جهاز فني جديد بطموحات مختلفة، والتعادل أمامه مكسب كبير".

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وأضاف: "المباراة القادمة لنا أمام البنك الأهلي، وهي مواجهة صعبة للغاية، ولا تقبل القسمة على اثنين، نظرًا لتشابه موقف الفريقين، فالداخلية لديه 28 نقطة وهو نفس رصيد البنك الأهلي، وهنا تكمُن صعوبة المباراة، ولا توجد مواجهة سهلة خصوصًا في الدور الثاني من المسابقة".

أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضًا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميًّا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبد العال وكادوا أن يحرزوا هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفًا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.