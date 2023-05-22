ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك والداخلية

ترتيب الدوري المصري، تعادل الزمالك مع الداخلية 1-1، والمقاولون مع طلائع الجيش 0-0 فيما حقق المصري الفوز على الاتحاد السكندري 2-1، اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانطلقت الجولة الـ 29 أمس الأحد، وحقق بيراميدز الفوز علي غزل المحلة 2-0، والإسماعيلي على حرس الحدود 1-0.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.

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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8- فاركو 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قررت تعديل موعد ثلاث مباريات في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من السابعة مساء بواقع 150 دقيقة بدلا من الموعد المحدد سابقا.

وجاءت المباريات كالتالي:

المقاولون ضد طلائع الجيش يوم الاثنين 22 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فاركو ضد سموحة يوم الثلاثاء 23 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فيوتشر ضد سيراميكا يوم الأربعاء 24 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

وتستعد رابطة الأندية المحترفة لإقامة احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري للإعلان عن شكل درع الدوري الجديد المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

ويحصل الفريق الفائز باللقب هذا الموسم على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.

وعلي صعيد آخر، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة الدوري الممتاز سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.



عامر حسين



وقال عامر في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” على شاشة قناة “etc”: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".



موعد انطلاق الدوري في النسخة المقبلة



وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا إعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

وتابع: "بدء الموسم الجديد بانطلاقة السوبر المحلي، سيكون بالاتفاق مع الشركة الراعية ومجلس أبوظبي، وبعد الاجتماع مع فيتوريا سيتم تحديد العديد من الأمور الخاصة بمواعيد مباريات كأس مصر والسوبر في ظل ارتباطات منتخب مصر القادمة".



ملف بطولة النخبة



وواصل: "لم يتم مناقشة ملف بطولة النخبة، أو البطولة الآخرى الخاصة بكأس الرابطة، لم يصلني أي شيء رسمي، وعندما يصلنا مخاطبات يتم عقد اجتماع مع الرابطة ومجلس أبوظبي والشركة الراعية واختيار المواعيد المناسبة".

وأتم: “الموسم الجديد سيشهد العديد من البطولات، بالإضافة لمواجهات منتخب مصر، وهناك أزمة آخرى في الملاعب لأن 4 أندية يخوضون مبارياتهم على استاد واحد”.