السنغال تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم أفريقيا 2027

أعلن نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سيدو سو، مساء اليوم الإثنين، أن السنغال تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2027.

وفد السنغال في القاهرة لتقديم الملف

ويرأس الوفد السنغالي المتواجد بالقاهرة لوضع ملف الترشح في مقر الكاف، المدير الرياضي للاتحاد السنغالي ليوبارد جيرمان سينجور، وذلك لتجسيد رغبة بلد أسود التيرانجا في أن يصبح البلد المستضيف لنسخة 2027.

ووفقا للكاف، فإن الموعد النهائي لتقديم الدول الراغبة ملفات الترشح لاستضافة "كان 2027" سيكون يوم 23 مايو الجاري، على أن تجرى زيارات تفتيش رسمية للدول المرشحة في الفترة من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2023.

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هذا وأكد الوزير الأول السنغالي، أمادو با، أن السنغال ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لتقديم ترشيحها لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2027.

يُذكر أن السنغال كانت قد نظمت كأس أمم أفريقيا آخر مرة في عام 1992.

السنغال تهيمن على الكرة الأفريقية

واصلت الكرة السنغالية سيطرتها على عرش كرة القدم الأفريقية على كل المستويات بتحقيق إنجاز خامس خلال عام ونصف.

ونجح منتخب السنغال خلال هذه الفترة في التتويج ببطولات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى على مستوى المنتخب الأول والشباب والناشئين على حساب المنتخبات العربية.

أمم أفريقيا للناشئين

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا بعد فوزه على المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.

كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر

منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على جامبيا 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد القاهرة.

وكان منتخب السنغال نجح في مارس الماضي بمواصلة سيطرته على عرش الكرة الأفريقية بحصد لقب كأس أمم أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر.

كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

منتخب السنغال توج لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار التي أقيمت بالكاميرون 2021 بعد الفوز على منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة بركلات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية.

كأس أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

ونجح منتخب السنغال مجددًا في الفوز علي منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية يوم 28 أكتوبر 2022.

وفازت السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، لتحصد لقب البطولة التي أقيمت في مدينة فيلانكولو الموزمبيقية بمشاركة 7 منتخبات.

كأس أمم أفريقيا للمحليين

وحسم منتخب السنغال اللقب الثالث له يوم 4 فبراير 2023، بالفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي أقيمت في الجزائر.

وابتسمت ركلات الترجيح للمرة الثالثة أمام منتخب السنغال للتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب السنغال في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمحليين على حساب منتخب الجزائر صاحب الأرض بعد تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتُوج بطلا للمسابقة بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.