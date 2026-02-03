الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل البخت في رمضان 2026

عبير صبري
عبير صبري
18 حجم الخط

قررت الشركة المنتجة لمسلسل البخت الذي تقوم ببطولته الفنانة عبير صبري عرضه في النصف الثاني من سباق رمضان 2026.

وانتهت أسرة العمل من تصوير كافة مشاهد العمل، وتم تصوير هذه المشاهد بأحد معديات منطقة الزمالك وجمعت كل من عبير صبري وأحمد عبدالعزيز.

وتشهد أحداث مسلسل "البخت" الذى يقوم ببطولته الفنانة عبير صبري قصة حب تجمعها بالفنان أحمد عبد العزيز ضمن أحداث العمل، ولكن يمر الاثنين بظروف صعبة تجعل قصتهما غير مكتملة.

وتدور أحداث العمل حول شقيقتين توأم تواجهان صراعات قاسية من قبل عصابة مافيا، مما يدفعهما للنجاة وإثبات البراءة في إطار من الأكشن والإثارة، وخلال الأحداث تظهر بشكل كوميدي علاقة نسرين أمين بالفنان أحمد وفيق.

ومسلسل "البخت" يشارك فيه بجانب أحمد عبد العزيز وعبير صبري كل من هالة فاخر ونسرين أمين وأحمد وفيق، والإماراتي مروان عبد الله صالح والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرض العمل خلال سباق رمضان 2026

وانتهت أسرة العمل من تصوير جميع الأحداث، ومن المقرر أن يدخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة له، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال مسلسلات رمضان 2026، وتم تحديد قناة أبو ظبي للعرض حتى الآن.

وكان آخر أعمال عبير صبري مسلسل الحلانجي الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، وقالت عن شخصيتها في العمل في تصريحات لـ فيتو: إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيًّا، ودائمًا تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبير صبري البخت مسلسل البخت مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن مسلسلات رمضان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية