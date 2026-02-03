بالأسماء، الخارجية تعيين 36 ملحقا بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 27 (تابع)، الصادر في 3 فبراير 2026، قرار وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 222 لسنة 2026، بتعيين 36 ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار.

وجاء في نص قرار وزير الخارجية بدر عبد العاطي " يُعين 36 شخص فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تحت الاختبار لمـدة عـامين"

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالقانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته؛ وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨.

وبعد الاطلاع على قرار وزير الخارجية رقم ٤٠١٤ لسنة ۲۰۰۹، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲، والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار وزير الخارجية رقم ٧٢٦ لسنة ۲۰۲٤، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة، والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح في تلك الاختبارات.

وعلى الإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ الخاص بالمسابقة؛ وعلى النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي التي أجريت للمتقدمين في المسابقة المشار إليها؛ وعلى موازنة وزارة الخارجية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

