البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.79% ليصل إلى 48057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 58169 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 22235 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4941 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12639 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 17268 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4962 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.168 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 47606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 57551 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21641 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4900 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 17207 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4930 نقطة.

