ضبط 2880 كيس ملح وطن نخالة مجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة برئاسة مراد مسعود بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بشبراخيت، أسفرت عن ضبط 2880 كيس ملح طعام، وطن نخالة مجهولي المصدر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

تحرير محاضر لـ تاجرين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لـ 5 تجار تموين لغلق محالهم في مواعيد العمل الرسمية، وتحرير محاضر لـ تاجرين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل، وآخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحل مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 2 طن علف مجهول المصدر

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة بمركز كفر الدوار تم ضبط 2 طن علف مجهول المصدر، و400 لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط بدالين تموينيين لغلق محالهم في مواعيد العمل الرسمية، وبدالين تموينين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وبمركز أبو حمص تم ضبط 400 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحل جزارة لعرضه لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و4 بدالين تموينيين لغلقهم في مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى ضبط مركز أدوية بيطرية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم المرور على مستودع دقيق بأبو حمص، ومراجعة أوزان شيكارة الدقيق وانتظام صرف حصص الدقيق للمخابز البلدية، وبمركز إيتاي البارود تم ضبط 6 كجم أسماك مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلف، وبمركز شبراخيت تم ضبط 40 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، و2 محل بقالة لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و8 تجار تموينيين لغلق محالهم في مواعيد العمل الرسمية، و3 تجار تموينيين لعدم وجود سجل زيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

