استمرارا لسياسة العصيان، كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات النصر ويفكر في الرحيل

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي غياب كريستيانو رونالدو نظرا لاستمرار اعتراضه على عدم التواجد مع الفريق بسبب عدم قيام نادي النصر بأي تدعيمات قوية للعالمي.

فيما كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن حالة من الاستياء يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم قيام إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رونالدو يفكر في الرحيل عن النصر

ووفقًا لما أوردته الصحيفة فإن رونالدو غير راضٍ عن سياسة النادي في الميركاتو الأخير، خاصة في ظل غياب الصفقات القوية القادرة على تعزيز حظوظ الفريق في المنافسات المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يفكر في الرحيل عن النصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن النجم البرتغالي يمتلك عروضًا من أندية أوروبية وأمريكية، في ظل وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة البرتغالية أن غياب رونالدو عن مباراة النصر أمام الرياض جاء نتيجة هذا الغضب، مؤكدة أن الساعات المقبلة قد تشهد قرارًا حاسمًا من اللاعب بشأن مستقبله ومسيرته مع الفريق.

يُذكر أن النصر تمكن من تحقيق الفوز على الرياض بهدف دون رد، في المباراة التي غاب عنها رونالدو، حيث سجل الهدف اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة مميزة من جواو فيليكس، وضعها بنجاح داخل الشباك.

وأبرم النصر السعودي صفقتين فقط خلال سوق الانتقالات الشتوية، التي أغلق أبوابها مساء الاثنين في السعودية، بالتعاقد مع حيدر عبد الكريم من الزوراء العراقي وعبد الله الحمدان من الهلال.

