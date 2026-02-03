الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استمرارا لسياسة العصيان، كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات النصر ويفكر في الرحيل

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو
18 حجم الخط

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي غياب كريستيانو رونالدو نظرا لاستمرار اعتراضه على عدم التواجد مع الفريق بسبب عدم قيام نادي النصر بأي تدعيمات قوية للعالمي.

فيما كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن حالة من الاستياء يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم قيام إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رونالدو يفكر في الرحيل عن النصر

ووفقًا لما أوردته الصحيفة فإن رونالدو غير راضٍ عن سياسة النادي في الميركاتو الأخير، خاصة في ظل غياب الصفقات القوية القادرة على تعزيز حظوظ الفريق في المنافسات المختلفة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يفكر في الرحيل عن النصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن النجم البرتغالي يمتلك عروضًا من أندية أوروبية وأمريكية، في ظل وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة البرتغالية أن غياب رونالدو عن مباراة النصر أمام الرياض جاء نتيجة هذا الغضب، مؤكدة أن الساعات المقبلة قد تشهد قرارًا حاسمًا من اللاعب بشأن مستقبله ومسيرته مع الفريق.

يُذكر أن النصر تمكن من تحقيق الفوز على الرياض بهدف دون رد، في المباراة التي غاب عنها رونالدو، حيث سجل الهدف اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة مميزة من جواو فيليكس، وضعها بنجاح داخل الشباك.
وأبرم النصر السعودي صفقتين فقط خلال سوق الانتقالات الشتوية، التي أغلق أبوابها مساء الاثنين في السعودية، بالتعاقد مع حيدر عبد الكريم من الزوراء العراقي وعبد الله الحمدان من الهلال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو السنغالي ساديو ماني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو نادي النصر

مواد متعلقة

ماذا قال بنزيما عن انضمامه للهلال السعودي؟ (فيديو)

تقارير إسبانية تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

بعد انتقاله للنجمة السعودي، ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟

بعد انتقاله للهلال، ماذا قدم كريم بنزيما مع اتحاد جدة؟

سبب غياب بلعمري عن مباراة البنك الأهلي بالدوري

آخر تطورات الحالة الطبية لـ ياسر إبراهيم

هدف ملغي وبطاقة حمراء.. التعادل السلبي ينهي قمة الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي

سبب استبعاد يوسف بلعمري من مباراة الأهلي والبنك بالدوري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية