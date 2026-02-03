محافظ الإسماعيلية يبحث مع مدير الزراعة الجديد استعدادات موسم حصاد القمح

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عطوة خليل مدير مديرية الزراعة الجديد.

تعزيز التعاون المشترك

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم منظومة العمل الزراعي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام التعاون الزراعي.

الاستعداد لموسم حصاد القمح

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مدير المديرية الخطوط العريضة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الزراعة لضمان نجاح الموسم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدور الحيوي لقطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الزراعة عن تقديره لثقة محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود خلال الفترة القادمة، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

