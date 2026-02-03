تداول 83 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

​شهد ميناء دمياط نشاطا مكثفا في حركة تداول السفن والبضائع خلال الساعات الماضية، حيث نجح الميناء في استيعاب تدفقات كبيرة من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، وسط منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع معدلات الأداء وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

​خريطة حركة السفن والحاويات

وأعلن المركز الإعلامي للميناء عن وصول 14 سفينة جديدة الى الارصفة، في حين غادرت 10 سفن بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ، ليرتفع بذلك اجمالي السفن العاملة بالميناء الى 27 سفينة. كما سجلت حركة الحاويات نشاطا لافتا، خاصة في قطاع "الترانزيت" الذي تجاوز حاجز 2900 حاوية، مما يؤكد مكانة الميناء كمحطة محورية في حوض البحر المتوسط.

​الذرة والقمح يتصدران قائمة الواردات

​فيما يخص حركة السلع، استقبل الميناء اكثر من 64 الف طن من البضائع الواردة، جاء على راسها "الذرة" بكمية تجاوزت 40 الف طن، تلاها "الخردة" و"الحديد" و"القمح". وفي المقابل، نجح الميناء في تصدير حوالي 19 الف طن من البضائع المتنوعة، شملت اليوريا والمولاس، في اطار دعم الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

​تامين مخزون الغلال الاستراتيجي

​كشف البيان عن الموقف الحالي لصوامع الحبوب، حيث استقر رصيد القمح التابع للقطاع العام عند 57836 طنا، بالاضافة الى نحو 30 الف طن في مخازن القطاع الخاص، وهو ما يضمن توافر مخزون امن من الغلال الاستراتيجية.

​نشاط بري كثيف للشاحنات

​وعلى مستوى الدعم اللوجستي وحركة النقل البري، سجلت بوابات الميناء نشاطا كبيرا بعبور 3012 شاحنة (دخول وخروج) خلال يوم واحد، مما يعكس مرونة الاجراءات الجمركية وسرعة عمليات النقل من والى الميناء.

