قرارات النيابة العامة حول ملابسات حادث مزلقان العربي بالشرقية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن وتسليم جثماني طالبين لقيا مصرعهما، إثر حادث دهس مأساوي بمزلقان العربي التابع لمركز أبو كبير، بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بدراجة نارية كانا يستقلانها.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة شابين

وتبين أن الضحيتين هما محمد هشام القريني (15 عامًا) وصلاح فتحي عبد الفتاح (16 عامًا)، ويقيمان السلطان حسن التابعة لمركز أبو كبير.

تفاصيل الحادث..تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية بمزلقان العربي

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية بمزلقان العربي، ما أسفر عن مصرع الطالبين في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

التحفظ على قائد سيارة النقل الثقيلة المتسببة في الحادث



وقررت النيابة العامة التحفظ على قائد سيارة النقل الثقيلة المتسببة في الحادث، وسحب عينة لتحليل المخدرات لبيان تعاطيه من عدمه وقت وقوع الواقعة، كما أمرت بانتداب الجهات المختصة لبيان سبب الحادث وملابساته الفنية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحادث،فيتو

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

