الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)

الموسم الرابع من
الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح»
18 حجم الخط
ads

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري»، وذلك بجناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار اهتمام الأزهر بدعم الفنون الهادفة واكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية.

 اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف، والاحتفاء بإبداعاتهم الفنية، إلى جانب تعزيز دور مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال المسرح المدرسي، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والشباب.

رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي

وفي هذا السياق، أكد د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون الراقية التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وتدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مبينا أن هذه المبادرات تعكس رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي على أدوات التعبير الفني المعاصر.

جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات، وتفعيل دور المسرح في تنمية المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع، بما يعزز من دور الأزهر التربوي والثقافي في المجتمع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف جهود الأزهر الشريف جناح الازهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتب الأزهر لدعم الابتكار مكتب الأزهر تأهيل الطلاب الموهوبين العاملين بالأزهر الشريف

مواد متعلقة

الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "ركن الفتوى" ملاذ تساؤلات الشباب والأسرة وبوصلة الوعي الفكري

أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر يلقي ندوة بالجامعة الأمريكية حول "فلسفة ابن مسرّة الأندلسي"

وكيل الأزهر يقدم 10 توصيات في ختام مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية