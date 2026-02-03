الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري»، وذلك بجناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار اهتمام الأزهر بدعم الفنون الهادفة واكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية.

اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف، والاحتفاء بإبداعاتهم الفنية، إلى جانب تعزيز دور مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال المسرح المدرسي، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والشباب.

رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي

وفي هذا السياق، أكد د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون الراقية التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وتدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مبينا أن هذه المبادرات تعكس رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي على أدوات التعبير الفني المعاصر.

جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات، وتفعيل دور المسرح في تنمية المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع، بما يعزز من دور الأزهر التربوي والثقافي في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.