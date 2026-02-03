الطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في رحلة ثقافية بمعرض القاهرة للكتاب

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم الأنشطة الثقافية لطلاب الجامعات، وإثراء معارفهم، في إطار تعزيز الوعي وبناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا كذلك إلى الحرص على توفير تجربة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، ولكن تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، بما يعكس مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في نشر العلم والثقافة، لافتًا إلى أن الأنشطة الثقافية تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز اندماج الطلاب الوافدين وبناء جسور التواصل الإنساني بينهم وبين المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف كل من الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وبالتعاون مع المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قامت إدارة رعاية الطلاب الوافدين بتنظيم رحلة ثقافية ميدانية لطلاب الجامعات الوافدين ودارسي اللغة العربية، لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة واسعة من الطلاب الدارسين بمختلف الجامعات المصرية إلى جانب طلاب المركز الثقافي.

وشملت الجولة تفقد الطلاب لمختلف أجنحة المعرض، لاسيما أجنحة دور النشر المصرية والعربية والدولية، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، واقتناء مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع التي تثري حصيلتهم المعرفية واللغوية، كما اطلعوا على المشروعات والمبادرات الثقافية التي يعرضها المعرض في دورته الحالية، والتي تعكس جوهر الثقافة المصرية المعاصرة.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أن تنظيم هذه الرحلة الثقافية يأتي في إطار استراتيجية الإدارة الهادفة إلى دمج الطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في النسيج الثقافي المصري، وتعريفهم بمظاهر الهوية الحضارية لمصر، مؤكدًا أن الإدارة تحرص على تقديم رعاية متكاملة لضيوف مصر من طلاب العلم، تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب الدعم الأكاديمي، بما يسهم في بناء تجربة تعليمية متوازنة ومؤثرة.

وهدفت الرحلة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل المباشر مع المكون الثقافي والحضاري للمجتمع المصري، وتعزيز الروابط الإنسانية بينهم، بما يعمق مفاهيم التفاهم والتعايش المشترك، ويسهم في دعم مسيرتهم التعليمية داخل مصر في بيئة ثقافية ثرية ومتنوعة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثقافية، مؤكدين أنها أضافت بعدًا إنسانيًا ومعرفيًا مهمًا لتجربتهم الدراسية في مصر، وأسهمت في تعميق فهمهم للثقافة المصرية وتاريخها، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الطلاب الوافدين وتنظيم أنشطة متنوعة تعزز اندماجهم.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تنفذها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين دعمًا لمبادرة «ادرس في مصر»، وتأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة للطلاب الوافدين، بما يعزز مكانة مصر كمقصد تعليمي وثقافي رائد إقليميًا ودوليًا.

