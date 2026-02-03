تعرض لصعق كهربائي أثناء العمل، أسرة شاب من الدقهلية تستغيث لعودة ابنها من السعودية

18 حجم الخط

تستغيث أسرة شاب مصري دقهلاوي من أبناء بني عبيد بكافة المسئولين بسرعة التدخل لعودة نجلهم الذي سافر السعودية من أجل لقمة العيش وأصيب بـ صعق كهربائي أثناء العمل.

تستغيث أسرة الشاب أيمن السيد محمود صادق غازي موسى، 35 سنة، من أبناء بني عبيد بـ محافظة الدقهلية، بكافة المسؤولين للتدخل السريع من أجل عودة نجلهم إلى مصر، بعد أن سافر إلى المملكة العربية السعودية طلبًا للرزق.

حيث تعرض لحادث صعق كهربائي أثناء العمل وسقط من الدور الثالث، ما أدى إلى إصابات خطيرة تستدعي استكمال العلاج في وطنه، لكنه لم يتمكن من العودة حتى الآن

وأوضحت أسرة الشاب أيمن السيد محمود صادق غازي موسى، 35 سنة، أنه كان يعمل عاملًا بسيطًا وسافر إلى المملكة العربية السعودية طلبًا للرزق الحلال.

وأضافت الأسرة أنه منذ 27 ديسمبر 2025 تعرض لصعق كهربائي استدعى إجراء عملية جراحية، ما أدى إلى وضعه الحالي كـ"مشرد بالساعة"، ويحتاج إلى استكمال رحلة العلاج.

وأكدت الأسرة أن الكفيل مدان بعدم توفير الدعم اللازم للشاب خلال هذه الأزمة.

وأضافت الأسرة أن الشاب ينتمي إلى أسرة بسيطة تعمل بالأجرة اليومية، وأن منزلهم ميتم فعليًا ولا يوجد لديهم سند أو قدرة على متابعة حالته.

وأكد أحد أقاربه، محمد عبد الغني شادي، أن كل ما تطلبه الأسرة هو عودة ابنهم للعلاج وسط أهله، بعيدًا عن أي تعويض أو مطالب مالية، مشددين على أن هذه مناشدة إنسانية بحتة للاطمئنان على حياتهم وعودة ابنهم إلى حضن والديه قبل تفطر قلوبهم.

ودعت الأسرة المسؤولين في وزارة الخارجية إلى التدخل لضمان عودة الشاب إلى مصر ومتابعة علاجه بشكل آمن.

وناشد محمد عبد الغني شادي، قريب الشاب أيمن، وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية وكل جهة معنية بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء إجراءات عودة أيمن، والاطمئنان على حالته الصحية، واتخاذ كل ما يلزم إنسانيًا وقانونيًا لضمان سلامته.

وأكد شادي أن الدولة المصرية لم تقصر يومًا مع أبنائها، وثقتهم كبيرة أن صوتهم سيصل للجهات المسؤولة، لكنه شدد على أن الوقت يمر والوجع يزداد، داعيًا إلى سرعة التحرك لضمان عودة أيمن إلى وطنه وعائلته.

