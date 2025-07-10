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جثمان شاب مصري حائر في ليبيا وأسرته: فوجئنا بصورته على فيسبوك وما حدش بلغنا بحاجة (فيديو)

مأساة شاب مصري لقي
مأساة شاب مصري لقي حتفه في ليبيا، فيتو

داخل منزل بسيط بقرية منية أبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، خيم الحزن وعمَّ الصمت، بعد أن تلقَّت أسرة الشاب محمد مصطفى محمد مصطفى البيه نبأ وفاته في الأراضي الليبية، عقب انقطاع أخباره لأشهر، بعدما غادر البلاد سعيًا وراء لقمة العيش.

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الخبر جاء صادمًا حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقته الشخصية، نشرتها مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية بدولة ليبيا، التي أعلنت العثور على جثمانه مجهول الهوية لعدة أيام قبل التعرُّف عليه.

ووفق ما ذكرته المؤسسة، تم دفن الجثمان إلى جانب ضحية مصرية أخرى، وذلك تحت إشراف مشرحة مركز طبرق الطبي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الليبية.

في لقاء خاص، تحدث مصطفى الطبية والد محمد لـ"فيتو" من داخل منزل الأسرة قائلًا: "فوجئنا بصورته على فيسبوك.. ما حدش بلغنا بحاجة، وآخر مرة كلمنا فيها من ليبيا قال إنه هيرتب أموره ويرجع، لكن من ساعتها انقطعت أخباره خالص".
 


وأضاف: “محمد اضطر يسافر بطريقة غير شرعية، زي كتير من شباب القرية اللي فقدوا الأمل في شغل هنا كان طيب وابن حلال، وساب فراغ كبير في قلوبنا”.
 

وطالب والد الضحية أن الأسرة جميعًا لم تُخفِ ألمها، وطالبت بسرعة تدخَّل وزارة الخارجية المصرية والسفارة في ليبيا لإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان ابنهم، ودفنه في قريته وسط أهله ومحبيه.

وانتشلت السلطات الليبية جثمان الشاب المصري محمد مصطفى، مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والذي لقي مصرعه غرقًا خلال محاولة هجرة غير نظامية قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا.

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