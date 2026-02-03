ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.
مؤشر “إيجي إكس 30”
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى 48057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 58033 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 21860 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4941 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12570 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 17351 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4962 نقطة.
تعاملات جلسة الإثنين
وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.168 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي للبورصة
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 47606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 57551 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21641 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4900 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 17207 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4930 نقطة.
