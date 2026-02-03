بالأرقام، تاريخ مواجهات الأهلي والبنك قبل لقاء الليلة

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

لعب الفريقان عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في الرابع عشر من مايو 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي اثني عشر هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف ووسام أبو علي برصيد هدفين لكل منهما

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

طاقم حكام مباراة الأهلي والبنك

المباراة يديرها محمود ناجي (حكم ساحة) ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد توفيق (حكمين مساعدين)، ومحمد ممدوح (حكم رابع) وخالد الغندور (حكم فيديو) وهاني فوزي (مساعد حكم فيديو).

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق أمام البنك الأهلي.

قائمة الأهلي أمام البنك الأهلي

محمد الشناوي– مصطفى شوبير – حمزة علاء – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – يلسين كامويش – محمد شكري – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 17.

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي ضد الأهلي وتختتم الجولة يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات.

1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- بيراميدز 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- الزمالك 25 نقطة

5- المصري 23 نقطة

6- زد 23 نقطة

7- وادي دجلة 23 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- مودرن سبورت 20 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- الجونة 19 نقطة

12- بتروجيت 19 نقطة

13- البنك الأهلي 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الحدود 13 نقطة

17- فاركو 12 نقطة

18- الجيش 12 نقطة

19- الاتحاد 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21- الاسماعيلي 10 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري



وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 17 كالتالي:

الثلاثاء 3 فبراير

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

سموحة ضد بيراميدز- 5 مساءً

زد ضد المصري - 5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود ضد فاركو - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8 مساءً

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8 مساءً



الجمعة 6 فبراير

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

بتروجت ضد إنبي - 8 مساءً

