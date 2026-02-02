كهربا على خطى صالح جمعة، مواهب أتلفتها الأزمات

18 حجم الخط

أعلن محمود عبدالمنعم كهربا فسخ تعاقده رسميا مع نادي القادسية الكويتي، بسبب أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليقرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويسير محمود كهربا نجم الأهلي الأسبق بخطوات ثابتة في طريق اللا عودة كما فعلها زميله بالملاعب ورفيقه في مشوار الساحرة المستديرة صالح جمعة الذي انطلق أيضا من إنبي ثم رحلة خارجية أوربية وبعدها العودة إلى الأهلي في رحلة غير موفقة ثم الخروج للدوري العراقي في مشاهد تتكرر بالكربون مع كهربا وفقا لما نستعرضه في السطور التالية..

في عام 2014 خاض صالح جمعة تجربة احترافية في البرتغال مع نادي ناسيونال ماديرا، ونجح في تقديم مستويات فنية جيدة، جعلته محل إشادة فنية، إلا أن التجربة لم تستمر طويلًا، ليعود بعدها إلى الدوري المصري.



العودة إلى الأهلي.. موهبة بلا استمرارية



عاد صالح جمعة إلى الأهلي وسط آمال جماهيرية كبيرة، ونجح في تقديم مباريات لافتة وصناعة الفارق في أوقات حاسمة، إلا أن غياب الالتزام والاستقرار حال دون تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي، ليدخل في دوامة من الاستبعادات والقرارات الانضباطية.



محطات الاحتراف العربي

خاض صالح جمعة تجربة احتراف عربية في الدوري السعودي مع نادي الفيصلي على سبيل الإعارة، وظهر خلالها بمستوى جيد فنيًا، لكنه لم يواصل المشوار طويلًا، ليعود مجددًا إلى الكرة المصرية.



الإعارات والبحث عن استعادة البريق

تنقل اللاعب بين أكثر من نادٍ داخل الدوري المصري على سبيل الإعارة، في محاولات متكررة لاستعادة مستواه المعروف، ونجح في بعض الفترات في لفت الأنظار بلمساته المهارية، دون أن يحقق الاستقرار المطلوب لمسيرة طويلة الأمد.



التجربة العراقية وأزمة الإيقاف

في عام 2024، انتقل صالح جمعة إلى نادي الكرخ العراقي في خطوة جديدة لإعادة إحياء مسيرته خارج مصر، إلا أن التجربة سرعان ما تحولت إلى محطة جدلية جديدة، بعد تعرضه لعقوبة قاسية من الاتحاد العراقي لكرة القدم.



وقررت لجنة الانضباط إيقاف صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه ماليًا، على خلفية سلوك غير رياضي خلال إحدى مباريات فريقه، ما تسبب في إنهاء التجربة مبكرًا، وأعاد الجدل حول سلوك اللاعب وانعكاسه على مسيرته الكروية.



صالح جمعة اليوم.. موهبة تبحث عن الخاتمة

حتى اليوم، يبقى صالح جمعة نموذجًا للاعب الموهوب الذي لم تُترجم إمكاناته بالكامل إلى مسيرة مستقرة توازي قدراته الفنية. ورغم كل ما مر به، يظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير كأحد أكثر اللاعبين متعة في جيله.

وعلى نفس الدرب يسير محمود كهربا نجم الأهلي السابق حيث خاض كهربا تجارب احترافية في الخارج مع أندية متعددة، من بينها اللعب في ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، كما ارتبط اسمه بانتقالات إلى أهلي جدة في السعودية بعد مسيرة ناجحة أيضا مع الزمالك، وكان دائمًا لاعبًا مرغوبًا بفضل سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.



العودة للأهلي وألقاب كبرى

عاد كهربا إلى النادي الأهلي في يناير 2020 بعد فسخ عقده مع نادي أفيس، وسدد الشرط الجزائي للانتقال، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا على خلفية الظروف القانونية للعقد.



ومع الأهلي، كان كهربا جزءًا من حقبة النجاح التي شهدت تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا مرات عدة، وقد وصف هذا اللقب في إحدى تصريحاته بأنه الأغلى في مسيرته الكروية.



الأزمات والانضباط.. أكثر من محطة توقف ومسائل قانونية

لم تخلُ مسيرة كهربا من جدل ومشكلات انضباطية وقانونية.. ففي عام 2019 عانى من قرار إيقاف طويل ودفع غرامة ضخمة وبعد خلافه القانوني مع نادي الزمالك بسبب فسخ تعاقده والعودة للأهلي، وتسبب ذلك في إيقاف دام 6 أشهر ووجود غرامة مالية كبيرة لم يتم تسويتها وقتها.



واليوم كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “أعلن فسخ عقدي مع نادي القادسية الكويتي من (طرفي)، استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية، وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن”.

وأضاف: “بهذا الإعلان أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة (FIFA)، مع احتفاظي الكامل بكل حقوقي القانونية، ويتولى هذا الملف قانونيًا كلًا من المحامي علي عباس، والمحامي محمد الركباني، وأتطلع لخطوة جديدة قادمة في مسيرتي الكروية، وأدعو الله التوفيق لي فيما هو خيرًا لي”.

محمود كهربا

وكانت تقارير صحفية، كشفت في وقت سابق عن عرض محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق، على نادي الأفريقي التونسي، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمود كهربا لا يتواجد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعدما أنهى ارتباطه مع فريق القادسية الكويتي خلال الفترة الماضية.

كهربا على رادار أندية تونسية

وذكرت قناة نسمة التونسية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن نجم الأهلي السابق تم عرضه من جانب أحد الوكلاء على الأفريقي التونسي مقابل راتب ضئيل، لكن النادي رفض التعاقد معه.

وأضافت القناة أن اللاعب المصري معروض على نادٍ تونسي آخر في الوقت الحالي، لكن هناك تخوفات من سلوكه وماضيه الانضباطي.

كما أشارت القناة التونسية إلى أن كهربا يعاني من مشاكل مادية في الفترة الأخيرة، بعد تجربتي الاتحاد الليبي والقادسية الكويتي.

وكان محمود كهربا قد خاض تجربة مع القادسية الكويتي من أغسطس 2025 وحتى يناير الجاري، بينما قبلها كان قد لعب 6 أشهر رفقة الاتحاد الليبي، ذلك عقب رحيله عن الأهلي.

وفى ذات السياق أكد شريف عابدين، المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن ما يتردد حول وجود مفاوضات لضم محمود عبد المنعم «كهربا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح، مشددًا على أن اللاعب نجم كبير، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لضمه.

كما كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التفكير في عودة محمود كهربا لتدعيم هجوم الفريق بعد فسخ عقده مع القادسية الكويتي.

وقال المصدر: عودة كهربا غير مطروحة بالمرة لتدعيم هجوم الفريق، واللاعب خارج خريطة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق في الوقت الحالي.

