في أول ظهور رسمي، وزير السياحة يلتقي الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للآثار

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام الليثي القائم بأعمال الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، بعد تسلمه مهام عمله، ورؤساء القطاعات بالمجلس، وذلك لمتابعة خطط العمل وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة بما يساهم نحو دفع منظومة العمل داخل المجلس.

تضافر كافة الجهود للارتقاء بالمجلس الأعلى للآثار

وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة والآثار أن هناك العديد من المستهدفات المطلوب تحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء بالمجلس الأعلى للآثار، والنهوض بقطاعاته وأنشطته المختلفة، ورفع كفاءة العاملين به، والعمل على إعداد وتأهيل صف ثان من القيادات داخل المجلس، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز دور المجلس في الحفاظ على التراث الأثري وصونه.

كما شدد الوزير على أهمية ترسيخ روح التعاون بين جميع العاملين بالمجلس، والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والدقة في أداء المهام، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة بصفة عامة، ويحقق مصالح العاملين بالمجلس ويلبي أولوياتهم بشكل عادل ومنهجي ومستدام.

توسيع نطاق التواصل مع العاملين بمختلف قطاعات المجلس

ووجه الوزير بضرورة توسيع نطاق التواصل مع العاملين بمختلف قطاعات المجلس ومواقع العمل على مستوى الجمهورية، من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة، وبما يسهم في تحديد الأولويات بشكل واضح، وتعريف العاملين بخطط الوزارة ومستهدفاتها، وتوضيح دورهم المحوري في دعم وتحفيز تحقيق هذه الأهداف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الرؤى، ودعم القيادات التنفيذية الجديدة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الأداء داخل المجلس الأعلى للآثار.

