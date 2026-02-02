القصص الشعبية العربية حاضرة بقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

تعد القصص الشعبية جزء مهم من التراث الثقافي العربي، حيث تعكس عادات وقيم المجتمع وتاريخه، وتنقل صور البطولة والمغامرة عبر الأجيال، وقد حرص عدد كبير من دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على إتاحة عدد من هذه الأعمال التراثية، التي ما زالت تجذب اهتمام القراء من مختلف الفئات العمرية.

ومن بين أبرز هذه القصص سيرة عنترة بن شداد، الفارس والشاعر العربي المعروف، الذي جسدت سيرته معاني الشجاعة والفروسية، وتبلغ سعر مجموعة عنتره ابن شداد 560 جنيها مكونة من 4 أجزاء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

كما ظهرت ألف ليلة وليلة بحضور لافت داخل المعرض، لما تحمله من حكايات متنوعة تقوم على الخيال والسرد المشوق، من خلال شخصية شهرزاد، ويبلغ سعرها للمجموعة المكونة من 4 اجزاء 560 جنيها.

ويضم التراث الشعبي أيضا قصص مثل حمزة البهلواني، التي تعتمد على روح المغامرة والدهاء، ويبلغ سعرها 120 للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

ومن السير الشعبية المهمة أيضا سيرة الأميرة ذات الهمة، التي تقدم نموذج مختلف للبطولة من خلال شخصية نسائية قوية وقائدة شجاعة، وبلغ سعرها 150 جنيها

وتبرز أيضا قصة فيروز شاه وتدور أحداث القصة حول الملك ضارب الذي يرزق بطفله الوحيد فيروز شاه ليلقنه وزيره فنون الحرب والشجاعة حتى يصير فارس البلاد الأول يبلغ سعرها فيروز شاه 120 جنيه.

و قصة ابو زيد الهلالي بطل السيرة الهلالية وأحد أشهر أبطال التراث الشعبي العربي، عرف بالذكاء والشجاعة وقوة الحيلة، ويجسد نموذج الفارس الذي يقود قبيلة بني هلال في رحلتها وصراعاتها.

وتتوفر هذه الإصدارات في عدد من أجنحة دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة الأجنحة المتخصصة في التراث والأدب الشعبي، بما يؤكد حرص المعرض على الحفاظ على التراث الشعبى للعرب وتقديمه للأجيال الجديدة۔

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.