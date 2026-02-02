الكاكاو يهبط لأدنى مستوى له منذ 2023 وسعر الطن دون الـ 4 آلاف دولار

18 حجم الخط

شهدت أسواق السلع العالمية موجة من الهبوط الحاد في أسعار الكاكاو، حيث وسعت العقود الآجلة من خسائرها لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2023.

وتأتي هذه التراجعات في وقت حرج يواجه فيه كبار المنتجين الدوليين تحديات جسيمة في تصريف محاصيلهم، مع ندرة ملحوظة في المشترين القادرين على استيعاب فائض الإنتاج المتزايد.

وفقا لبيانات التداول الأخيرة، سجل العقد الأكثر نشاطا انخفاضا بنسبة بلغت 5.4%، ليهبط السعر إلى ما دون حاجز الـ 4 آلاف دولار للطن، قبل أن ينجح في تقليص جزء من هذه الخسائر بشكل طفيف، بحسب شبكة بلومبرج.

وبنظرة أوسع على أداء السوق منذ مطلع عام 2026، نجد أن العقود الآجلة للكاكاو فقدت أكثر من 30% من قيمتها، مدفوعة بمخاوف متصاعدة من انكماش معدلات الاستهلاك العالمي واحتمالية تسجيل فائض في الإمدادات يتجاوز كافة التوقعات السابقة.

أزمة المخزونات في غرب أفريقيا

انعكس هذا الانهيار السعري بشكل مباشر على سلاسل الإمداد في منطقة غرب أفريقيا، وتحديدا في ساحل العاج وغانا، اللتين تعدان الركيزة الأساسية للإنتاج العالمي.

ويجد المصدرون والجهات التنظيمية أنفسهم الآن في مأزق معقد، حيث يواجهون صعوبة بالغة في تنفيذ عقود المبيعات الآجلة التي أُبرمت سابقًا عندما كانت الأسعار عند مستويات قياسية مرتفعة، هذا الفارق السعري الكبير أدى إلى حالة من الشلل في عمليات الشراء من المزارعين، مما نتج عنه تكدس كميات ضخمة من حبوب الكاكاو داخل المستودعات دون وجود مسارات واضحة للتصدير.

توقعات قاتمة للاستهلاك

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يفضل كبار المشترين والمصنعين البقاء في "منطقة الانتظار" على الهامش، ترقبا لمزيد من الهبوط أو اتضاح الرؤية بشأن السياسات التنظيمية لتصريف الإمدادات المتراكمة.

وفي هذا السياق، أشارت شركة "هانزياتيك كاكاو آند كوموديتي أوفيس" لتداول السلع، ومقرها هامبورغ، إلى أن السوق غارق حاليًا في نقاشات محتدمة حول حجم الإنتاج الفعلي المتبقي للموسم الحالي، سواء كان مخططًا له أو ناتجًا عن ظروف غير متوقعة.

وأكدت الشركة في مذكرتها البحثية أن التوقعات المتشائمة بشأن تراجع استهلاك الشوكولاتة والمنتجات المشتقة من الكاكاو لا تزال تسيطر على معنويات المستثمرين، مما يفرض ضغوطًا نزولية إضافية على الأسعار في الأمد المنظور.

