قيمتها 100 مليون يورو، الدنمارك تعقد صفقة تسلح مع ألمانيا

كشفت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية، في بيان صادر عنها، أن الدنمارك أبرمت معها عقدا مدته 7 سنوات لتزويد كوبنهاجن بذخيرة بقيمة 100 مليون يورو.

وقالت الشركة الألمانية في بيانها: "تلقت "راينميتال" طلبا لتوريد الذخيرة للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"... مدة الاتفاقية 7 سنوات.

وهي تنطوي على توريد عدة أنواع من الذخيرة، بما في ذلك الذخيرة متوسطة العيار لمركبات المشاة القتالية والمدفعية المضادة للطائرات ذاتية الحركة وذخيرة عيار 120 ملم للدبابات القتالية الرئيسية وذخيرة عيار 155 ملم للمدفعية".

وأضاف البيان أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية في 30 يناير الماضي. ويبلغ العدد الإجمالي للذخائر أرقاما بخمسة منازل، وتتراوح قيمتها في نطاق عدة مئات الملايين من اليورو.

ويأتي ذلك في خضم التوترات بين الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزيرة جرينلاند.

وفي السياق ذاته أكد ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء جرينلاند، أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن طموحاتها تجاه الجزيرة، مشيرًا إلى أن الرغبة الأمريكية في الاستحواذ على جرينلاند أو فرض نفوذ مباشر عليها لا تزال قائمة، رغم استبعاد الخيار العسكري في المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس وزراء جرينلاند أن واشنطن استبعدت في الوقت الراهن اللجوء إلى القوة العسكرية، إلا أن ذلك لا يعني تغيرًا في جوهر الموقف الأمريكي، مؤكدًا أن التحركات السياسية والدبلوماسية ما زالت تعكس اهتمامًا أمريكيًا متزايدًا بالسيطرة على الجزيرة أو توسيع نفوذها فيها.

وأشار نيلسن إلى أن الاهتمام الأمريكي بجرينلاند لا يقتصر على الموارد الطبيعية فقط، بل يرتبط باعتبارات استراتيجية وأمنية في ظل التنافس الدولي المتصاعد في منطقة القطب الشمالي، خاصة مع تصاعد أدوار روسيا والصين في المنطقة.

