الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء جرينلاند: واشنطن لا تزال متمسكة بالاستحواذ على الجزيرة رغم تراجع الخيار العسكري

جرينلاند، أكد ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء جرينلاند، أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن طموحاتها تجاه الجزيرة، مشيرًا إلى أن الرغبة الأمريكية في الاستحواذ على جرينلاند أو فرض نفوذ مباشر عليها لا تزال قائمة، رغم استبعاد الخيار العسكري في المرحلة الحالية.

نيلسن: الموقف الأمريكي لم يتغير حتى وإن تم استبعاد التدخل العسكري مؤقتًا

وأوضح رئيس وزراء جرينلاند أن واشنطن استبعدت في الوقت الراهن اللجوء إلى القوة العسكرية، إلا أن ذلك لا يعني تغيرًا في جوهر الموقف الأمريكي، مؤكدًا أن التحركات السياسية والدبلوماسية ما زالت تعكس اهتمامًا أمريكيًا متزايدًا بالسيطرة على الجزيرة أو توسيع نفوذها فيها.

أطماع استراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى اعتبارات أمنية وجيوسياسية

وأشار نيلسن إلى أن الاهتمام الأمريكي بجرينلاند لا يقتصر على الموارد الطبيعية فقط، بل يرتبط باعتبارات استراتيجية وأمنية في ظل التنافس الدولي المتصاعد في منطقة القطب الشمالي، خاصة مع تصاعد أدوار روسيا والصين في المنطقة.

وأوضح أن موقع جرينلاند الجغرافي يمنحها أهمية استثنائية في حسابات القوى الكبرى وعلى رأسها واشنطن، ما يجعلها محورًا لصراعات النفوذ الدولية خلال السنوات المقبلة.

حكومة جرينلاند تؤكد تمسكها بالسيادة ورفضها أي ضغوط خارجية

وشدد رئيس وزراء جرينلاند على أن حكومته ترفض أي محاولات للمساس بسيادة الجزيرة أو فرض وصاية خارجية، مؤكدًا أن مستقبل جرينلاند يجب أن يُحسم بإرادة شعبها فقط، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اقتصادية من القوى الكبرى.

وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين في إطار احترام السيادة والقانون الدولي، دون السماح بتحويل الجزيرة إلى ساحة صراع أو نفوذ.

قلق متزايد من عودة الملف للواجهة مع تغير موازين القوى الدولية

واختتم نيلسن تصريحاته بالتأكيد على أن ملف جرينلاند قد يعود بقوة إلى واجهة المشهد الدولي مع تغير موازين القوى العالمية، مشيرًا إلى أن حكومته تتابع التطورات عن كثب، وتتعامل مع الموقف بحذر سياسي ودبلوماسي شديد.

